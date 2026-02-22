Italpress Notizie Spettacoli

Siae e Rai insieme a Sanremo dal 23 al 28 febbraio

di Italpress - 22 Febbraio 2026

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Tante storie, un luogo unico: a pochi passi dal Teatro Ariston, Piazza Borea d’Olmo si trasforma anche quest’anno per la settimana festivaliera in Piazza della Musica. Quest’anno una grande novità: la piazza sarà animata da La volta buona – Speciale Sanremo, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo in onda da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, che sarà ospitato in un elegante glass affacciato sulla Piazza.

La collaborazione con SIAE arricchirà ulteriormente il racconto, permettendo al programma di ospitare, accanto agli artisti, anche autori e protagonisti del mondo della musica. Un approfondimento sul valore dei testi, della scrittura musicale e sul ruolo fondamentale degli autori e degli editori, dai grandi nomi della tradizione, fino a chi ha firmato le canzoni in gara in questa edizione.

Casa SIAE ospita anche quest’anno (dal lunedì al venerdì, dalle 15.25 alle 17.00) i collegamenti in diretta di “BellaMà”, il varietà del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, con sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo. Roberta Capua sarà l’inviata per il programma.

Sempre da Casa SIAE, ormai da anni punto di riferimento sanremese per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico, la diretta di Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Grazie alla consolidata collaborazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori, Radio2 trasmetterà dalle 18 alle 19:30 “Radio2 Matti da Legare”, lo show interattivo capitanato da Belen Rodriguez con Barty Colucci e Mario Benedetto.

Il Box Studio sarà il teatro di RemoSan, il social contest di Radio2, dove i creator mostreranno i video arrivati dal web alla ricerca della canzone inedita più improbabile e surreale realizzata dai followers di Radio2, e coinvolgeranno il pubblico antistante Casa SIAE in un happening di animazione e spettacolo.

Al palinsesto si aggiungono gli aggiornamenti su tutti i social di SIAE e di Rai Radio2, che racconteranno Sanremo 2026 con materiali esclusivi, extra, backstage e contenuti originali.

Altro tassello della collaborazione tra RAI e SIAE è la Mostra in omaggio a Pippo Baudo “Perchè Sanremo è sempre Sanremo” allestita dal 24 febbraio al 1 marzo presso il Forte Santa Tecla.

«Sanremo è ogni anno un’occasione straordinaria per celebrare la musica e la creatività, e sono felice che quest’anno, grazie alla collaborazione con la Rai, potremo offrire ad Autori ed Editori una visibilità ancora più ampia», dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi. «La Piazza della Musica diventa una vera e propria vetrina nazionale, capace di dare risonanza a chi la Musica la crea, portandone il racconto al grande pubblico attraverso i programmi televisivi e radiofonici con cui collaboriamo. Casa SIAE non è solo un luogo fisico, ma uno spazio di confronto, dialogo e ispirazione, dove i protagonisti del Festival possono condividere idee e riflettere sulle sfide e le opportunità dell’industria musicale».

«Il Festival di Sanremo non è un semplice evento ma racconta quanto il nostro Servizio Pubblico sia profondamente intrecciato con la storia musicale e culturale della nostra Nazione. E’ un appuntamento che ha dietro impegno, costante dedizione e grandi professionalità: la conferma di quanto la musica sia un vettore unico per la nostra azienda e quanto lo sia sempre, tutto l’anno, attraverso un’offerta ricca, diversificata e trasversale che attraversa tutti i generi musicali e interessa radio e tv, digitale e lineare, canali generalisti e tematici. Attraverso la musica – spiega l’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi – riusciamo infatti a intercettare tutti i pubblici, anche i giovani, a far dialogare generazioni diverse e a svolgere dunque la nostra funzione unificante, di aggregazione. Una missione, la nostra, che si allinea perfettamente con gli obiettivi e le esigenze dell’industria musicale e della SIAE, tutelando e valorizzando sempre musica, artisti e il comparto tutto».

«Sanremo si conferma ancora una volta capitale della musica italiana: a pochi passi dal Teatro Ariston, piazza Borea d’Olmo diventa Piazza della Musica, un luogo simbolico che unisce tradizione e innovazione, istituzioni e operatori del settore, cittadini e visitatori. E’ un progetto – spiegano il Sindaco Alessandro Mager e l’Assessore al turismo Alessandro Sindoni – che rafforza l’identità di Sanremo e ne valorizza gli spazi più rappresentativi, trasformandoli in punti di incontro e di racconto durante la kermesse. La collaborazione con SIAE, RAI e i tanti partner coinvolti testimonia la capacità di Sanremo di fare sistema e di offrire un’esperienza culturale diffusa e di qualità».

Piazza della Musica nasce in collaborazione con RAI Pubblicità e RAI Com ed è realizzata da iCompany di Massimo Bonelli.

– foto Ipa Agency, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi –

