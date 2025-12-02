Attualità

Sienna Miller incinta ai Fashion Awards 2025: il suo bump conquista il red carpet

In arrivo il terzo figlio: fotografi impazziti per il suo pancione

di Dave Hill Cirio - 2 Dicembre 2025

Sienna Miller è tornata al centro dei riflettori, sfoggiando incinta con orgoglio il pancione ai Fashion Awards 2025. L’attrice, 43 anni, ha calcato ieri il red carpet del Royal Albert Hall di Londra. E ha trasformato il suo debutto da futura mamma in uno dei momenti più commentati della serata. Per l’occasione ha scelto un look audace: un abito bianco trasparente abbinato a shorts corti, capelli sciolti in onde morbide e maxi orecchini che completavano l’outfit.

Fotografi e fan non hanno perso un istante: la gravidanza è diventata immediatamente virale sui social, con migliaia di commenti che celebravano il suo ritorno sotto i riflettori e la sua eleganza senza tempo. Accanto a lei, il compagno Oli Green, 28 anni, modello e attore, che le teneva la mano con naturalezza, confermando l’immagine di una coppia affiatata e in grande armonia.

La famiglia di Sienna si allarga: è incinta, in arrivo il terzo figlio

Il padre del bambino è proprio Oli Green, con cui Sienna Miller fa coppia dal 2022. I due hanno già una bambina nata alla fine del 2023, mentre l’attrice è madre anche di Marlowe, 13 anni, avuta con l’ex marito Tom Sturridge. Ora, Sienna Miller, è incinta per la terza volta.

Miller ha spesso parlato, in interviste a Elle UK e Vogue, della pressione sociale legata all’avere un altro figlio dopo i 40 anni, raccontando insicurezze e aspettative. Aveva congelato i propri ovuli diversi anni fa e oggi accoglie questa nuova gravidanza con serenità e gratitudine, testimoniando un percorso personale e professionale di grande maturità.

Green, che negli ultimi anni ha lavorato in produzioni come Beautiful, The Crown e Lift con Jean Reno, è sempre al suo fianco e la sostiene nelle sue battaglie contro i doppi standard di Hollywood. Miller non ha mai nascosto il proprio fastidio verso una società che giudica le donne mature più severamente degli uomini, soprattutto quando si parla di maternità.

Progetti professionali e vita privata: Sienna Miller tra cinema, moda e maternità

Nonostante la gravidanza, Sienna Miller continua a essere molto attiva sul fronte lavorativo. Solo nel 2024 l’uscita di Horizon: An American Saga. Nel frattempo presenzia agli eventi di moda più importanti, come dimostra la sua apparizione primaverile alla Bridal Ballerina Breakfast organizzata dalla sorella Savannah, dove ha posato con la figlia maggiore Marlowe.

Nella vita quotidiana, l’attrice alterna momenti professionali a passeggiate londinesi in compagnia di Green, cercando di mantenere una certa privacy pur restando una delle figure più amate online. I fan la definiscono una “icona senza tempo”: lei ricambia condividendo outfit comodi e istantanee di vita domestica nelle sue stories.

Una gravidanza che conquista Hollywood

A 43 anni, Sienna Miller dimostra ancora una volta di essere una delle personalità più moderne e libere del cinema internazionale. Sfida gli stereotipi, vive la maternità con entusiasmo e prosegue con forza nei suoi progetti lavorativi. Il terzo figlio rappresenta un nuovo capitolo per lei e per Oli Green, sempre più complice al suo fianco.

Con il bump che cresce e Hollywood che la osserva con affetto, Sienna Miller continua a brillare: tra set, red carpet e famiglia in espansione, il 2025 si preannuncia come un anno di pura rinascita per l’attrice britannica.