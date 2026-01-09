Sport

Sinner-Alcaraz, la sfida riparte dalla Corea del Sud

L'altoatesino: "Cercheremo di far divertire le persone", lo spagnolo: "Felice"

di Cristiana Flaminio - 9 Gennaio 2026

Il grande tennis riparte nel 2026 con l’ennesimo capitolo della grande sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il primo duello dell’anno si terrà in Corea del Sud. Per un match-esibizione che in buona sostanza anticipa già da subito lo scontro (più che probabile) che deciderà gli Australian Open. I due tennisti, in conferenza stampa, hanno detto di avere entrambi le idee chiare. L’obiettivo è quello di far divertire i tifosi, certo. Ma pure quello di stabilire le gerarchie, finora incerte, tra i due grandi del tennis contemporaneo.

Sinner e Alcaraz, la (prima) sfida del 2026 è in Corea

L’incontro si terrà il 10 gennaio prossimo a Seul. In conferenza stampa, Jannick Sinner e Carlos Alcaraz hanno espresso i loro auspici in vista dell’inizio della nuova stagione di tennis. “Sarà interessante vedere come inizierà la stagione e come andrà. Ci sono tante cose diverse per noi. Il 2026 inizierà in Australia, domani speriamo di giocare un buon tennis ma non influenzerà il primo vero appuntamento dell’anno”, ha affermato l’altoatesino. Che ha aggiunto: “Cercheremo di far divertire le persone. Big Three? So quello che hanno fatto e non possiamo paragonarci a loro. Se dovessimo calare un pò gli altri sono pronti a prendere il nostro posto. Tutti sono diversi: io sono felice di far parte di questa rivalità e per me è molto bello avere lui che mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo”.

La motivazione di Alcaraz

Dal canto suo, Alcaraz è felice di iniziare dalla Corea del Sud contro Sinner la nuova stagione: “È un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci alll’Australian Open”. E dunque ha aggiunto: “Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Ora serve prepararmi per la nuova stagione e giocare qui è una grande idea per poter crescere. Sono davvero felice di partecipare a questo evento”.