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Sinner – Machac: la vittoria dopo mal di schiena e capogiri

L'azzurro ai quarti di finale, dove troverà ad attenderlo uno tra Casper Ruud e Holger Rune (o Auger-Aliassime, a seconda degli incroci del tabellone aggiornato)

di Giorgio Brescia - 9 Aprile 2026

Sinner contro Machac in diretta: l’azzurro sfida il ceco a Monte Carlo. Il Masters 1000 di Monte Carlo entra nel vivo e tutti gli occhi sono puntati sul Court Rainier III. Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del tabellone, impegnato negli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac.

Una sfida – quella tra Sinner e Machac – cruciale per il prosieguo della stagione sulla terra battuta, con l’altoatesino che punta non solo al titolo nel Principato, ma anche a consolidare la sua posizione nel ranking Atp.

La cronaca: primo set dominato, perso il secondo, la vittoria

Il match è iniziato sotto il segno di Sinner. L’azzurro ha letteralmente dominato la prima frazione di gioco, chiudendo il set con un perentorio 6-1 in meno di mezz’ora. Tuttavia, la terra rossa di Monte Carlo sa essere insidiosa e Machac ha reagito con orgoglio nel secondo set.

Sfruttando un calo di tensione di Jannik e alcuni errori inusuali dell’italiano, il ceco è riuscito a strappare il servizio all’azzurro, portandosi in vantaggio e complicando i piani di Sinner. Il flash di un possibile thriller sportivo.

Stop nel secondo set. Ci vuole il terzo per risolvere la sfida tra Machac e Sinner. L’altoatesino cede 7-3 nel tie-break del secondo set, concluso in un’ora e 3 minuti a favore del ceco.

Per l’azzurro una battuta d’arresto. E accusa pure problemi alla schiena. Sotto 5-2 nel secondo parziale, l’altoatesino recupera fino al tie break vinto poi dal ceco 7-3.

Sinner si tocca più volte la schiena. E ha servito solo il 46% di prime mostrando carenza di spinta nelle gambe. Avverte capogiri, prende una pasticca.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell’ATP Montecarlo 2026 superando il ceco Tomáš Macháč in un match intenso e combattuto.

Il numero uno del seeding ha dominato il primo set con un netto 6-1, subendo però il ritorno dell’avversario nel secondo parziale, vinto da Macháč al tie-break (7-3).

Nel terzo e decisivo set, il campione azzurro ha ripreso il comando delle operazioni, chiudendo la pratica con il punteggio finale di 6-1, 6-7, 6-3 in poco più di due ore di gioco. Sinner conferma così il suo ottimo stato di forma sulla terra rossa del Principato, mettendo a referto ben 5 ace e salvando palle break cruciali nel finale.

Ora l’attesa cresce per il prossimo turno, dove l’altoatesino cercherà il pass per la semifinale del terzo Masters 1000 stagionale.

Posta in gioco e previsioni

La posta in gioco, altissima: l’azzurro ai quarti di finale, dove troverà ad attenderlo uno tra Casper Ruud e Holger Rune (o Auger-Aliassime, a seconda degli incroci del tabellone aggiornato).

Per Sinner, un’altra vittoria a Monte Carlo, un segnale fortissimo alla concorrenza in vista del Roland Garros. Le previsioni della vigilia davano l’azzurro come favorito assoluto, forte dei tre precedenti vittoriosi contro Machac (l’ultimo dei quali a Doha lo scorso febbraio), ma la superficie lenta del Principato sta livellando i valori in campo.

Cosa succede ora?

Continua la sua incredibile striscia vincente nei Masters 1000 del 2026. La condizione fisica sembra eccellente, nonostante il passaggio a vuoto nel secondo set e i ripetuti malori, figlio probabilmente di una fisiologica gestione delle energie su una superficie che richiede grande resistenza muscolare.