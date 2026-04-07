Primo Piano

Dominio di Sinner a Monte Carlo: batte Humbert in due set

L'altoatesino ha sconfitto il francese con un netto 6-3, 6-0 in appena un'ora e tredici minuti di gioco

di Dave Hill Cirio - 7 Aprile 2026

epa11276546 Jannik Sinner of Italy leaves the court after losing his semi final match against Stefanos Tsitsipas of Greece at the ATP Monte Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 13 April 2024. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Il debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa del Rolex Monte Carlo Masters 2026 ha confermato il dominio assoluto del tennista azzurro.

Sinner batte Humbert

Nel match odierno svoltosi sul prestigioso Court Rainier III, l’altoatesino ha sconfitto il francese Ugo Humbert con un netto 6-3, 6-0 in appena un’ora e tredici minuti di gioco.

Questa vittoria non rappresenta solo un passaggio del turno, ma un segnale di forza impressionante in vista della stagione sul rosso, superficie sulla quale Sinner ha dimostrato di aver trovato un feeling immediato nonostante il recente passaggio dal cemento americano.

Superiorità costante

L’analisi tecnica dell’incontro evidenzia una superiorità tattica schiacciante, con Sinner capace di vincere il 91% dei punti con la prima di servizio e di strappare la battuta all’avversario per ben cinque volte. Dopo un primo set in cui Humbert ha provato a resistere fino al 3-6, il secondo parziale è stato un monologo italiano chiuso con un “bagel” che non ha lasciato scampo al tennista francese.

Le reazioni nel post-partita descrivono un atleta estremamente sereno e consapevole dei propri mezzi. Jannik ha dichiarato di essersi sentito a proprio agio fin dai primi scambi, sottolineando come l’accoglienza del pubblico monegasco lo faccia sentire quasi come se giocasse in Italia.

L’entusiasmo

La prestazione, un manifesto di efficienza. Nei commenti, la capacità di Sinner di mantenere una tale aggressività senza commettere errori non forzati, il vero fattore differenziante rispetto ai suoi inseguitori nel ranking.

Sui social media l’entusiasmo dei tifosi è esploso immediatamente dopo l’ultimo punto, con migliaia di interazioni che celebrano la continuità di risultati dell’azzurro dopo i successi di inizio anno.

Giovedì il prossimo incontro

Il cammino nel Principato proseguirà ora giovedì 9 aprile con gli ottavi di finale, dove il numero due del mondo attende di conoscere il proprio avversario tra Francisco Cerúndolo e Tomáš Macháč. La proiezione verso le fasi finali del torneo sembra tracciata, con la possibilità concreta di accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta della classifica ATP in caso di vittoria finale.

Sinner si conferma dunque il principale favorito insieme a Carlos Alcaraz per il titolo di Monte Carlo, portando con sé una fiducia che appare, al momento, incrollabile.