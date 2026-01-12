Sport

Tennis italiano nella storia: Sinner e Musetti in Top 5 ranking ATP

di Lino Sasso - 12 Gennaio 2026

Giornata storica per il tennis italiano: per la prima volta dall’introduzione del ranking ATP due giocatori azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti figurano tra i primi cinque del mondo. Si tratta di un risultato senza precedenti che certifica la crescita strutturale del movimento tennistico italiano. Il nuovo scenario del ranking ATP, con Sinner e Musetti protagonisti assoluti, rappresenta un punto di svolta. Un dato che fotografa un momento irripetibile e che pone il tennis italiano al centro dell’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Musetti sale al numero 5: un risultato mai visto

La scalata di Musetti è legata alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong. Nonostante la sconfitta nell’atto conclusivo, il tennista azzurro guadagna due posizioni e diventa il quarto italiano di sempre per miglior best ranking. Davanti a lui, nella storia del tennis italiano, restano solo Jannik Sinner, primo azzurro numero 1 del mondo con 66 settimane in vetta, Nicola Pietrangeli, e Adriano Panatta. Per Musetti, la Top 5 è il riconoscimento di una continuità finalmente trovata ai massimi livelli. Un traguardo che lo consacra tra i protagonisti del circuito maggiore. A Hong Kong festeggia anche Alexander Bublik, che battendo Musetti conquista il nono titolo ATP in carriera e debutta per la prima volta in Top 10. Sorride anche Hubert Hurkacz, protagonista di una grande United Cup. Al rientro dopo un lungo stop, il polacco balza dalla posizione 83 alla 53 del ranking, confermando segnali importanti in vista della nuova stagione.

Sinner e Musetti, due italiani nella Top 5 del ranking Atp

Se Musetti è la novità più eclatante, Sinner resta il punto di riferimento. Il numero 2 del mondo continua a consolidare il suo status internazionale dopo essere diventato, nei mesi scorsi, il primo italiano a guidare la classifica ATP. La presenza simultanea di due azzurri nei primi cinque rafforza l’immagine dell’Italia come potenza tennistica globale. Il tutto mentre la settimana del sorteggio degli Australian Open sorride ulteriormente all’Italia. Oltre a Sinner e Musetti, figurano tra i primi 30 anche Flavio Cobolli (22) e Luciano Darderi (24). Tutti e quattro saranno teste di serie nel primo Slam della stagione, un altro dato che sottolinea la profondità del movimento azzurro. In attesa di entrare nel vivo della stagione 2026, il tennis italiano riscrive la propria storia.