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I Santi Francesi pubblicano a sorpresa sui loro social il nuovo singolo “Nebbia”

di Italpress - 15 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – I Santi Francesi hanno pubblicato oggi a sorpresa sui loro canali social ufficiali l’inedita “Nebbia” accompagnata dal video ufficiale. Alessandro De Santis e Mario Francese proseguono così il percorso iniziato lo scorso maggio con l’uscita di “Guerrilla” e tornano a pubblicare nuova musica con la libertà creativa e l’urgenza espressiva che contraddistingue questa nuova fase della loro carriera.

“Guerrilla” e “Nebbia” sono, infatti, i primi brani che andranno a comporre il loro nuovo progetto musicale che si concretizzerà nei prossimi mesi andando a dare un seguito all’EP “Potrebbe non avere un peso”. Questi brani, inoltre, segnano, dal punto di vista discografico, un nuovo capitolo per i due artisti entrati nel roster di Asian Fake sotto l’ombrello di House of Music (HOM). HOM è un sistema di radar puntati sul futuro della musica, che con le sue etichette ha saputo costruire un metodo preciso per sviluppare artisti con un’identità culturale netta. La distribuzione è affidata a Sony Music Italy.

Se da una parte “Guerrilla” era un pezzo più rock rispetto ai precedenti (non solo nella musica ma soprattutto nell’intenzione e nell’approccio di Alessandro e Mario al mondo che li circonda) ma già denotava un passo verso nuove consapevolezze, una scrittura più matura e una continua ricerca di libertà espressiva (tratto che li contraddistingue da sempre), “Nebbia” sembra voler essere un punto fermo alla fine di un lungo racconto e l’urgenza di uscire subito (una scelta non convenzionale che travalica le classiche logiche di pubblicazione sia per le modalità che per il periodo scelto) conferma la volontà, la necessità fisica, di chiudere un cerchio per guardare con occhi nuovi al futuro.

Ascoltando “Nebbia” sembra di perdersi tre le dolorose emozioni di chi cerca attraverso la musica di scappare per ritrovarsi, cercare risposte senza trovarle. Uno sfogo, un urlo silenzioso, parole in cui ognuno di noi può leggere la fine della propria storia.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).