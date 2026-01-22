Italpress Notizie Spettacoli

“Sinners” da record con 16 nomination agli Oscar

di Italpress - 22 Gennaio 2026

LOS ANGELES (ITALPRESS) – “Sinners” di Ryan Coogler infrange il record assoluto di nomination agli Academy Awards, ottenendo 16 candidature e superando il precedente di 14, detenuto da tre film. Il thriller soprannaturale ha ricevuto nomination per miglior film, regista, attore (Michael B. Jordan), attrice non protagonista (Wunmi Mosaku), attore non protagonista (Delroy Lindo), sceneggiatura originale, casting, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, trucco e acconciatura, sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale e canzone originale per “I Lied to You”.

“Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson ottiene 13 nomination, comprese quelle più ambite: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e miglior attore protagonista per Leonardo DiCaprio, qui nei panni di un ex rivoluzionario in vestaglia, malinconico e feroce, impegnato a salvare la figlia. Subito dietro si collocano “Marty Supreme”, “Frankenstein” e “Hamnet”. I candidati come miglior film internazionale sono The Secret Agent (Brasile) Gabriel Domingues, It Was Just an Accident (Francia) – Jafar Panahi, Sentimental Value (Norvegia) di Joachim Trier, Sirat (Spagna) – Oliver Laxe, The Voice of Hind Rajab (Tunisia) – Kaouther Ben Hania.

Per la Miglior regia la nomination è andata a: Paul Thomas Anderson per “Una battaglia dopo l’altra”, Ryan Coogler per “Sinners -I peccatori”, Josh Safdie per “Marty Supreme”, Joachim Trier per “Sentimental Value” e Chloé Zhao per “Hamnet”. Miglior attore: Timothée Chalamet per “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio per “Una battaglia dopo l’altra”, Ethan Hawke per “Blue Moon”, Michael B. Jordan per “I peccatori” e Wagner Moura per “L’agente segreto”. Per la Miglior attrice sono candidate Jessie Buckley per “Hamnet”, Rose Byrne per “If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson per “Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, Renate Reinsve per “Sentimental Value” ed Emma Stone per “Bugonia”.

– photo IPA Agency –

