Slovenia, dalla Commissione Ue il via libera agli aiuti di Stato da 59 milioni per i sistemi di energia a batteria
ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato sloveno da 59 milioni di euro per promuovere i sistemi di accumulo di energia a batteria, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. “Questa misura contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette”, si legge in una nota. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro di aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF) adottato dalla Commissione il 25 giugno 2025.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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