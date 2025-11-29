Torino

Solidarietà alla “Stampa” per l’irruzione dei pro Pal in redazione

di Redazione - 29 Novembre 2025

Uno spezzone pro Gaza del corteo svoltosi ieri a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto verso la sede del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. Alcune decine di manifestanti hanno forzato un ingresso laterale e sono entrati nella redazione, vuota per l’adesione dei giornalisti al concomitante sciopero indetto dalla Fnsi. I dimostranti hanno lanciato letame all’esterno della redazione e scritto frasi ingiuriose sui muri. Il cdr del quotidiano torinese: “Ringraziamo per le numerose manifestazioni di solidarietà immediatamente giunte in redazione da parte dei colleghi della Federazione nazionale della stampa, dell’Ordine dei giornalisti, dell’associazione Stampa subalpina, e inoltre del ministro dell’Interno, del presidente della Regione e del sindaco di Torino che è subito giunto in redazione manifestando solidarietà e condannando l’accaduto. Non abbiamo paura. Siamo giornalisti. E continueremo a fare il nostro lavoro senza farci intimidire”. E’ arrivato anche il messaggio di solidarietà della premier Meloni e del presidente Mattarella.