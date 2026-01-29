Salute

Solitudine 3.0: vivere circondati da persone, ma sentirsi soli

di Priscilla Rucco - 29 Gennaio 2026

La solitudine sociale è diventata uno dei paradossi più evidenti della contemporaneità: viviamo continuamente connessi, circondati da persone nei luoghi di lavoro, sui mezzi pubblici, nelle città, eppure sempre più persone dichiarano di sentirsi sole.

Non si tratta più di un fenomeno legato solo ed esclusivamente all’età che avanza.

Giovani, adulti e perfino adolescenti sperimentano un senso di distanza emotiva che non coincide necessariamente con quella fisica.

La digitalizzazione, il lavoro da remoto e il ritmo accelerato della vita e della quotidianità hanno trasformato molte relazioni in contatti brevi e superficiali, privi di profondità, di sentimenti reali e soprattutto di continuità.

Le ragioni di questo aumento sono molteplici e intrecciate

Le tecnologie digitali, pur facilitando la comunicazione, spesso sostituiscono il contatto diretto, lasciando un vuoto che i messaggi istantanei non riescono a colmare. A ciò si aggiungono aspettative sociali sempre più alte, precarietà economica, mobilità costante tra città o Paesi diversi e stili di vita che non favoriscono relazioni stabili.

La pandemia ha poi rappresentato un punto di svolta: mesi di isolamento forzato, routine sociali interrotte e un generale senso di incertezza hanno acuito fragilità già presenti, facendo emergere la sensazione di solitudine emotiva.

La solitudine non è un semplice malessere dell’anima: incide in modo significativo sulla salute fisica e mentale

Numerose ricerche scientifiche indicano che chi vive isolato ha maggiori probabilità di sviluppare depressione, ansia, disturbi cardiovascolari e persino un declino cognitivo più rapido.

Il cervello, percependo la mancanza di relazioni significative come una forma di minaccia, attiva meccanismi di stress che nel tempo diventano dannosi. È un segnale di allarme che riguarda l’intera società.

Contrastare la solitudine richiede sia scelte individuali sia interventi collettivi. Costruire reti di supporto reali è fondamentale: partecipare ad attività di gruppo, iscriversi a un’associazione, praticare sport condivisi o dedicarsi al volontariato può aiutare a ricreare legami autentici. Anche piccoli gesti quotidiani – una telefonata, un invito a prendere un caffè, una partecipazione più attiva alla vita del quartiere – possono ridurre la sensazione di isolamento e stimolare nuovi rapporti.

Oltre alle iniziative personali, diventa essenziale ripensare gli spazi sia urbani che comunitari. Aree verdi curate, piazze vivibili, biblioteche, centri sociali, scuole e luoghi di lavoro inclusivi possono favorire occasioni di incontro e raduni.

Investire nella coesione sociale significa non solo rendere le città più accoglienti, ma prevenire problemi di salute sempre più diffusi.

Creare ambienti in cui le persone possano conoscersi, dialogare e sentirsi parte di una comunità è una delle sfide più urgenti del nostro tempo: perché nessuno dovrebbe sentirsi solo, soprattutto se in mezzo agli altri. Eppure, nonostante i dati e gli allarmi, qualcosa sta cambiando.

Le iniziative

In molte città nascono iniziative spontanee: cene di quartiere, gruppi di lettura, orti urbani condivisi, circoli di cucito o di scambio libri. Sono piccoli segnali, ma significativi. Dimostrano che il bisogno di comunità non è sparito, si è solo assopito sotto il peso delle abitudini moderne. C’è chi ha ricominciato a suonare il campanello del vicino, chi organizza passeggiate collettive la domenica mattina, chi apre la propria casa per un tè del pomeriggio. Non servono grandi gesti, basta la voglia di esserci davvero. Anche le istituzioni cominciano a muoversi: alcuni Comuni hanno istituito la figura del “sindaco della solitudine”, altri finanziano progetti di inclusione sociale rivolti alle fasce più vulnerabili. In alcune scuole si insegna l’educazione emotiva, per aiutare i ragazzi a coltivare relazioni autentiche fin da piccoli. Sono passi ancora timidi, ma necessari.

Perché la solitudine non si combatte solo con la buona volontà individuale: serve un cambiamento culturale profondo, che rimetta al centro il valore dell’altro, della presenza, dell’ascolto. Tocca a tutti noi scegliere se continuare a scorrere vite altrui sullo schermo o alzare lo sguardo e incontrare davvero chi ci sta accanto. La risposta è lì, a portata di mano.