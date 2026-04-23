Sony presenta “Ace”, un robot che sfida i campioni di ping pong

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Batte e reagisce veloce, tira colpi ai bordi del tavolo da gioco

di Askanews - 23 Aprile 2026

Roma, 23 apr. (askanews) – L’unità di intelligenza artificiale di Sony ha sviluppato un braccio robotico dotato di AI, con una racchetta da ping pong, in grado di reagire a colpi professionali con “la velocità e gli effetti di rotazione del tennis da tavolo di alto livello”, garantisce il gruppo giapponese. I risultati dei test sono stati pubblicati sulla rivista Nature: nelle immagini diffuse, si vede il robot “Ace” giocare con una professionista, Yamato Kawamata.

Secondo Sony AI, il robot è in grado di prendere decisioni in una frazione di secondo per eseguire movimenti precisi e potenti. Nei test ha affrontato cinque giocatori “élite” e due professionisti. Ha vinto tre partite su cinque contro il gruppo “elite” e dopo alcuni aggiustamenti ha battuto anche i “pro”, con velocità di battitura più elevate, posizionamenti più vicini al bordo del tavolo e scambi a un ritmo più sostenuto.