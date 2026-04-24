Scambio di 193 prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia

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Nelle immagini la gioia dei militari ucraini liberati

di Askanews - 24 Aprile 2026

Roma, 24 apr. (askanews) – Mosca e Kiev hanno annunciato venerdì lo scambio di 193 prigionieri di guerra tra le due parti, con l’esercito russo che ha precisato che gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno mediato l’operazione.

Nelle immagini di Afp, in un luogo non precisato, si vede il gruppo di 193 soldati ucraini liberati scendere dagli autobus e parlare al telefono, abbracciare i presenti e gioire, nell’ambito dello scambio con la Russia, una delle poche aree di cooperazione rimaste tra le due parti, mentre gli sforzi per porre fine al conflitto sono finora falliti. “È una sensazione indescrivibile. Non potevo crederci”, ha detto uno dei prigionieri liberati.

“Come previsto, 193 dei nostri uomini sono rientrati. Questa è un’ottima notizia; rientra negli accordi di scambio già parzialmente conclusi a Pasqua. Una caratteristica particolare di questo scambio è il ritorno di molti giovani nati negli anni 2000, la maggior parte dei quali era detenuta in Cecenia”, ha spiegato Petro Yatsenko, portavoce del centro di coordinamento ucraino incaricato dei prigionieri di guerra.

“Attualmente, il personale militare russo si trova sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove sta ricevendo l’assistenza psicologica e medica necessaria”, ha dichiarato l’esercito russo in un comunicato stampa.