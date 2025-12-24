Attualità

Soumahoro verso destra: tra braccianti, tricolore e Capodanno in Africa

Soumahoro annuncia la candidatura con il tricolore e un Capodanno in Senegal, Costa d’Avorio e Guinea. Tra braccianti, lusso e voli intercontinentali, la politica italiana non è mai stata così surreale

di Anna Tortora - 24 Dicembre 2025

Dal sole dei braccianti al lusso del tricolore

Soumahoro si confida al Foglio: passerà il Capodanno in Africa occidentale, tra Senegal, Costa d’Avorio e Guinea. Tre Paesi, tre check-in, un solo uomo che sembra aver scoperto il turismo politico di lusso. E mentre prepara la valigia, sorride: si sente “rinato” e pronto ad affrontare la sfida delle prossime elezioni.

“Sono pronto – dichiara con la solennità di un oracolo – a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore.” Tradotto: oggi difendi i braccianti sotto il sole, domani sventoli il tricolore come fosse un ventaglio d’estate. Giacca e cravatta? Ovviamente. Da perfetto uomo di destra. E chissà, tra un volo e l’altro, magari gli verrà in mente un salto a Wall Street, completo sartoriale, occhiali da sole, valigia elegante… un vero Gordon Gekko della politica italiana.

La politica come turismo e teatralità

Soumahoro ci insegna alcune verità fondamentali sulla politica contemporanea: il confine tra sinistra e destra è più labile di una matita lasciata al sole; le idee contano meno delle miglia percorse; e il tricolore convive tranquillamente con lusso sfrenato, voli intercontinentali e ambizione internazionale senza limiti. È una lezione di stile, di teatralità e di capacità di reinventarsi che non richiede manuali: solo un passaporto aggiornato e una cravatta impeccabile.

Il Capodanno in Senegal, Costa d’Avorio e Guinea non è solo una vacanza: è un gesto politico. Un segnale che comunica al mondo che la politica italiana oggi si misura in itinerari, scenografie internazionali e performance da protagonista. Difendere i diritti dei braccianti può convivere perfettamente con l’eleganza di un completo sartoriale e con il tricolore al petto.

Soumahoro verso destra: lusso, tricolore e braccianti

In definitiva, Soumahoro è pronto: braccianti di giorno, tricolore e cravatta di sera. Lusso, teatralità e ambizione si fondono in un solo uomo, capace di attraversare continenti, ideali e colori politici senza perdere un colpo. La politica italiana non è mai stata così turistica, surreale e, allo stesso tempo, stranamente affascinante.

