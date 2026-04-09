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Spalletti-Juventus: firmato il rinnovo fino al 2028

L'accordo è siglato: obiettivo vincere e riportare la Vecchia Signora in alto

di Paolo Diacono - 9 Aprile 2026

Juventus e Spalletti, ci siamo: firmato il rinnovo, il tecnico di Certaldo resterà ancora alla guida della squadra bianconera. L’ex tecnico di Roma, Inter, Napoli e della Nazionale ha sottoscritto l’allungamento del contratto. Resterà alla Continassa altri due anni, da qui fino al 2028. Con l’obiettivo, dichiarato, di riportare la Vecchia Signora a vincere. Non è certo una novità né tantomeno una sorpresa. Dopo anni passati a vedere gli altri alzare trofei e appuntarsi titoli, ora la Juventus vuole tornare al top e si prepara a rilanciare la sfida già nella prossima stagione.

Spalletti, c’è il rinnovo con la Juventus

Dalle parti della società bianconera riferiscono, e confermano, che non c’è mai stata alternativa a proporre il rinnovo a Spalletti. Da quando l’allenatore ha preso la squadra dalle mani di Igor Tudor, la Juventus ha ricominciato a macinare gioco e punti, recuperando fiducia. Ma le lacune dell’organico, e la bocciatura di alcuni dei nuovi acquisti (a cominciare da Openda e proseguendo con David), non hanno premiato gli sforzi di rilancio. Di una squadra che, però, resta in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Obiettivo vincere

Il Dna juventino è tutto nelle parole di Boniperti: vincere è l’unica cosa che conta. E, di certo, mica per mancanza di spirito sportivo. Luciano Spalletti ha deciso di firmare il rinnovo, cosa a cui puntava con decisione fin dal primo giorno a Torino. Con in testa un obiettivo preciso. Tornare a vincere e chiudere la sua prestigiosissima carriera da allenatore con nuovi e sempre più prestigiosi trofei in bacheca. Un po’ per riscattarsi dopo la non proprio fortunatissima parentesi azzurra con la Nazionale, un po’ per restituire alla Juventus il suo ruolo naturale nell’ecosistema del calcio italiano.