Esteri

Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti

La presunta responsabile dell'attacco si sarebbe tolta la vita dopo la strage

di Eleonora Ciaffoloni - 11 Febbraio 2026

Almeno dieci morti e 27 feriti: questo il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola in Canada. L’episodio si è registrato Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, ai piedi delle Montagne Rocciose all’interno di una scuola secondaria della cittadina canadese, dove sette vittime sono state trovate senza vita. Tra queste ci sarebbe anche la presunta responsabile dell’attacco, che secondo le prime informazioni si sarebbe tolta la vita dopo aver aperto il fuoco.

Sparatoria in una scuola in Canada: ancora incerto il numero delle vittime

Il bilancio complessivo delle vittime è ancora oggetto di verifiche da parte delle autorità. Oltre ai morti all’interno dell’istituto scolastico, altre due persone sono state rinvenute senza vita in un’abitazione nelle vicinanze. Gli investigatori ritengono che anche questi decessi possano essere collegati alla sparatoria avvenuta nella scuola. Un’ulteriore persona è morta durante il trasporto in ospedale, portando il numero totale dei deceduti ad almeno dieci.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, l’allarme sarebbe scattato intorno alle 13.30 ora locale, quando nella scuola è risuonata la campanella che segnalava l’emergenza. Agli studenti e al personale è stato immediatamente ordinato di chiudere le porte delle aule e di barricarsi all’interno. Alcuni ragazzi hanno raccontato di aver spinto banchi e sedie contro gli ingressi per impedire l’accesso, rimanendo nascosti fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sarebbe giunta sul posto nel giro di pochi minuti.

Non sono stati resi noti dettagli sull’arma utilizzata. Le autorità canadesi, attraverso il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Ken Floyd, hanno confermato che la persona sospettata è stata identificata ma, per ragioni di privacy, non verranno diffuse al momento informazioni sulla sua identità né su quella delle vittime. Secondo quanto riportato, l’assalitore sarebbe una donna.

Restano ancora molti interrogativi sul movente della strage. “Non siamo in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia”, ha dichiarato Floyd, sottolineando che le indagini sono in corso per chiarire i legami tra le vittime e la presunta autrice dell’attacco.