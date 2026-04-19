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Sport Missione Comune 2026: la sfida dei territori dopo il Pnrr

di Laura Tecce - 19 Aprile 2026

ANDREA ABODI, MINISTRO GIOVANI E SPORT

La politica sportiva italiana torna a investire sulle fondamenta del sistema: gli impianti. Con il lancio di Sport Missione Comune 2026, presentato alla Camera dei deputati alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, si riapre una partita decisiva per Comuni ed enti territoriali, chiamati a colmare il gap infrastrutturale che ancora caratterizza molte aree del Paese. Il nuovo plafond da 250 milioni di euro, messo a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con ANCI, è destinato alla realizzazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici. Un intervento che va oltre la dimensione agonistica: palestre scolastiche, piscine comunali e impianti di quartiere diventano presìdi di inclusione e sicurezza urbana.

Abodi e Pella: lo sport come infrastruttura sociale dei territori

Sul piano politico, il messaggio è chiaro: lo sport entra stabilmente nelle politiche pubbliche come infrastruttura sociale. Il ministro Abodi ha sottolineato come l’iniziativa sia ormai un appuntamento fisso per amministratori locali e assessori allo sport, segnale di una crescente consapevolezza rispetto alla necessità di disporre di impianti moderni, accessibili e sostenibili. Non solo strutture sportive, dunque, ma veri e propri asset di welfare territoriale: il vicepresidente di ANCI e delegato allo Sport, Roberto Pella, ha ribadito come Sport Missione Comune rappresenti “uno strumento fondamentale di continuità e pianificazione per i Comuni”, ricordando che l’accesso a finanziamenti a tasso zero consente agli enti locali di liberare risorse correnti e sostenere nuovi interventi, soprattutto nei centri più piccoli.

Mutui a tasso zero e 600 milioni attivati: la leva finanziaria del programma

Dal punto di vista finanziario, lo strumento punta su condizioni particolarmente favorevoli: mutui fino a dieci anni con abbattimento totale degli interessi e piani di rimborso estendibili fino a 25 anni. Una leva che mira ad attivare investimenti complessivi superiori ai 600 milioni di euro, anche attraverso il cofinanziamento con altri programmi nazionali e regionali, dal bando Sport e Periferie alle misure già avviate con il PNRR. I numeri confermano l’efficacia del modello: tra il 2023 e il 2025 sono stati finanziati oltre 700 progetti, con un ritorno sociale medio pari a 5,4 volte l’investimento iniziale. Un indicatore che misura l’impatto reale degli interventi in termini di servizi, occupazione e qualità della vita.

La sfida dei Comuni: trasformare le risorse in cantieri reali

Per l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, l’iniziativa rappresenta anche un tassello strategico nella costruzione di una politica infrastrutturale stabile. “Con questo programma traduciamo in azioni concrete il nostro mandato di sviluppo e rafforziamo il ruolo di partner degli enti territoriali” ha spiegato l’amministratrice delegata Antonella Baldino, indicando come obiettivo un modello di crescita urbana più sostenibile e inclusivo. La sfida, ora, si gioca sulla capacità delle amministrazioni di trasformare le risorse disponibili in cantieri reali. Perché la qualità degli impianti sportivi non è soltanto una questione tecnica, ma una scelta politica che incide direttamente sulla vita delle comunità e sul futuro dello sport italiano.