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Sportcity Day 2026 presentato al Senato, il 20 settembre sport in 200 città

di Italpress - 8 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Duecento città coinvolte e oltre 700 mila partecipanti attesi per trasformare piazze, parchi e spazi pubblici in palestre a cielo aperto. E’ stata presentata al Senato della Repubblica la settima edizione dello Sportcity Day, la giornata nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity e in programma domenica 20 settembre. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno avvicinarsi gratuitamente a numerose discipline sportive e motorie, con il supporto di tecnici qualificati, associazioni territoriali e atleti. L’obiettivo è rendere l’attività fisica un’esperienza accessibile e quotidiana, valorizzandone il ruolo nella prevenzione, nel benessere psicofisico e nella qualità della vita.

