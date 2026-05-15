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Spoticar punta sull’IA, debutta il motore intelligente SPOT.i

di Italpress - 15 Maggio 2026

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Con SPOT.i, Spoticar consente ai clienti di interagire attraverso conversazioni in linguaggio naturale alimentate dall’intelligenza artificiale, grazie a un nuovo motore di ricerca basato sull’IA sviluppato da Stellantis.Queste soluzioni trasformano una semplice intenzione di acquisto in una risposta concreta, personalizzata e immediatamente utile, segnando un passaggio fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di Spoticar. L’intelligenza artificiale permette infatti di andare oltre la digitalizzazione degli annunci, per supportare in modo concreto l’evoluzione dei nuovi comportamenti e delle aspettative dei clienti. Tra i principali operatori del mercato europeo delle auto usate, Spoticar accelera la propria trasformazione digitale attraverso una strategia pragmatica che integra progressivamente l’intelligenza artificiale nelle interazioni con i clienti. L’obiettivo è adattarsi all’evoluzione degli utilizzi, rafforzando al contempo la visibilità e le performance della propria rete, che oggi conta 3.000 punti vendita in tutta Europa. Lanciato a settembre 2025, SPOT.i centralizza i dati di tutti i veicoli disponibili in vendita all’interno della rete Spoticar e integra competenze automotive avanzate per ottimizzare l’esperienza di ricerca delle vetture usate. SPOT.i traduce il linguaggio naturale in criteri di ricerca tecnici, senza basarsi su filtri restrittivi.Si tratta di un ulteriore passo avanti nella trasformazione digitale di Spoticar, che rende il percorso cliente più fluido e consente di scoprire una selezione più ampia di veicoli disponibili con pochi clic sul sito SPOTICAR: Auto usate in vendita, Ricondizionate e Garantite | Spoticar IT SPOT.i per i clienti rappresenta un motore di ricerca in linguaggio naturale, alimentato dall’intelligenza artificiale, disponibile a livello europeo. Sviluppato internamente, questo motore di ricerca permette agli utenti di esprimere liberamente le proprie richieste nella barra di ricerca e di affinarle in base alle preferenze. Dal lancio, sono state effettuate oltre 3 milioni di ricerche in tutta Europa, consentendo ai clienti di accedere a una selezione più ampia di veicoli e generando lead più numerosi e di maggiore qualità per la rete dei concessionari.In Francia è stata inoltre condotta una sperimentazione su WhatsApp con un agente conversazionaleSviluppato in collaborazione con Salesforce, SPOT.i integra attualmente un agente conversazionale disponibile su WhatsApp in Francia. Questo deployment dimostra la capacità di SPOTICAR di testare e implementare esperienze cliente innovative su larga scala, in collaborazione con partner tecnologici di primo piano. L’agente comprende l’intento espresso in linguaggio naturale dal cliente, lo traduce in criteri tecnici e propone una selezione personalizzata di veicoli disponibili nella rete SPOTICAR, offrendo un’esperienza cliente estremamente fluida e generando lead più qualificati per i punti vendita.Entrambe le iniziative rientrano in un piano di sviluppo più ampio, pensato per superare la semplice digitalizzazione e adottare nuove esperienze cliente rese possibili dai Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni (LLM). “La nostra strategia è far evolvere SPOT.i attraverso miglioramenti mirati e progressivi. Nel lungo periodo, puntiamo a superare il tradizionale modello delle inserzioni digitali e ad abbracciare pienamente le nuove esperienze cliente abilitate dall’ascesa dei grandi modelli linguistici” ha dichiarato Alexandre Fils, Marketing Global Director di Spoticar.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).