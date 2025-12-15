Attualità

Spotify down oggi: disservizi diffusi sull’app, utenti impossibilitati ad ascoltare musica

di Andrea Scarso - 15 Dicembre 2025

Spotify down oggi in Italia e in diversi altri Paesi. A partire dal primo pomeriggio, migliaia di utenti stanno riscontrando gravi difficoltà nell’utilizzo dell’app di streaming musicale, con l’impossibilità di riprodurre brani, playlist e podcast. Il malfunzionamento, segnalato inizialmente intorno alle 14:40, appare ancora in corso e sta generando un’ondata di segnalazioni sui principali portali di monitoraggio dei servizi online.

Spotify non funziona: cosa sta succedendo?

Secondo i dati raccolti da Downdetector, il numero delle segnalazioni è cresciuto rapidamente nel giro di pochi minuti. In Italia sono già diverse migliaia gli utenti coinvolti, mentre negli Stati Uniti le notifiche di disservizio hanno superato quota 30.000, segno di un problema su scala internazionale.

Chi prova ad accedere all’app segnala schermate nere nella Home, errori di caricamento e l’impossibilità totale di avviare la riproduzione dei contenuti. Il disservizio riguarda sia l’app mobile sia, in alcuni casi, l’accesso da desktop.

Nessuna comunicazione ufficiale, ma Spotify conferma i problemi

Al momento Spotify non ha diffuso un comunicato ufficiale con i dettagli del guasto. Tuttavia, l’account di assistenza Spotify Status su X (ex Twitter) ha confermato di essere a conoscenza delle anomalie, assicurando che i tecnici sono al lavoro per individuarne le cause e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Resta al momento ignota l’origine del down: non è chiaro se si tratti di un problema legato ai server, a un aggiornamento o a un’interruzione infrastrutturale più ampia.

Disservizi anche su altre reti: attenzione ai collegamenti

Nelle stesse ore si registrano segnalazioni di problemi anche su alcune reti di telecomunicazione, in particolare sulla connessione fissa. Sebbene i numeri siano inferiori rispetto a precedenti blackout, diversi utenti riferiscono difficoltà di accesso a Internet, un fattore che potrebbe aver contribuito ad amplificare i disagi nell’utilizzo di servizi online come Spotify.

Quando tornerà a funzionare Spotify

Non ci sono ancora tempi ufficiali per il pieno ripristino della piattaforma. Come accade in casi simili, la situazione viene monitorata costantemente e potrebbe rientrare gradualmente nelle prossime ore. Gli utenti sono invitati a evitare reinstallazioni dell’app o modifiche alle impostazioni, trattandosi con ogni probabilità di un problema lato server.

