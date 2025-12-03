Attualità

Online Spotify Wrapped 2025: cosa ci è piaciuto?

Una tradizione capace di generare curiosità e conversazioni in tutto il mondo

di Dave Hill Cirio - 3 Dicembre 2025

Spotify Wrapped 2025 è finalmente disponibile online. Ogni utente può scoprire i propri brani, artisti e podcast più ascoltati dell’anno. L’appuntamento annuale consente di fare un bilancio personale dei propri gusti musicali e di condividere i risultati sui social, trasformando i dati di ascolto in un fenomeno virale globale.

Come vedere il tuo Wrapped 2025

Per accedere al proprio Wrapped basta aggiornare l’app Spotify su iOS o Android, aprirla e cercare “2025 Wrapped” nella home o nella barra di ricerca. Un’esperienza disponibile per tutti gli utenti che hanno ascoltato almeno trenta canzoni da più di trenta secondi ciascuna e almeno cinque artisti differenti nel corso dell’anno. Una volta entrati, gli utenti possono visualizzare il tempo totale di ascolto, i brani più ascoltati, gli artisti preferiti, i generi principali e le playlist personalizzate, oltre a eventuali clip di ringraziamento degli artisti.

Le novità di quest’anno

Quest’anno Spotify ha introdotto diverse novità. Oltre ai brani e agli artisti più ascoltati, Wrapped include per la prima volta anche i top album dell’anno. La sezione dedicata alle playlist mostra quante volte ogni brano è stato ascoltato, offrendo un quadro più completo dell’esperienza musicale personale.

Wrapped 2025 propone inoltre nuove funzionalità interattive. “Listening Age” stima l’età musicale dell’utente in base agli anni di pubblicazione delle canzoni ascoltate, mentre “Listening Archive” consente di rivivere giornate particolarmente intense dal punto di vista dell’ascolto.

Infine, la “Fan Leaderboard” permette agli ascoltatori più fedeli di comparire tra i fan più attivi di ciascun artista.

I top mondiali di Spotify nel 2025

A livello mondiale, l’artista più ascoltato rimane Bad Bunny, che consolida la propria posizione di leader con miliardi di streaming. La canzone più riprodotta è “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, seguita da “Birds of a feather” di Billie Eilish. Tra i podcast, “The Joe Rogan Experience” si conferma in cima alle preferenze degli ascoltatori, dimostrando ancora una volta l’appeal globale del programma.

In Italia: il 2025 visto dallo streaming on demand musicale

In Italia, l’artista più ascoltato del 2025 Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Gué, Geolier e Marracash. Il rap continua a dominare le classifiche, ma emergono anche nuovi stili e generazioni di artisti, come il mumble e il cloud rap. Nel mondo dei podcast, il genere true crime conferma la propria popolarità, con Elisa True Crime in testa, seguita da “Indagini”, a testimonianza della curiosità degli ascoltatori italiani verso storie e narrazioni investigative.

Perché è già un fenomeno

Spotify Wrapped 2025 unisce statistiche precise, grafica accattivante e nuove esperienze interattive, trasformando i dati in narrazione personale.

Ogni profilo racconta gusti, abitudini e percorsi musicali, diventando un rito di fine anno per milioni di utenti.

Guardare indietro, confrontare i propri ascolti con quelli degli amici e condividere i risultati sui social, ormai una tradizione capace di generare curiosità e conversazioni in tutto il mondo.