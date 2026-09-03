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Francia, la strage familiare in un video: 4 morti

Prima di rivolgere l'arma contro se stesso all'interno del terreno dove la famiglia dimorava in camper, il killer ha ripreso la scena del delitto con lo smartphone e ha inviato il filmato direttamente alla donna

di Daniel Walker - 3 Settembre 2026

Strage familiare a Gy in Francia: uccide i figli, la suocera e poi si suicida. Il video dei tre omicidi inviato alla moglie da cui si stava separando.

La strage in Francia

Una strage pianificata nei minimi dettagli con il solo scopo di infliggere la massima sofferenza psicologica possibile. È questa la pista agghiacciante che emerge dalle indagini sul pluriomicidio di Gy, nel dipartimento dell’Alta Saona.

Un uomo ha sterminato i suoi due figli di 6 e 9 anni e la suocera settantenne per poi suicidarsi. L’omicida non ha agito soltanto in preda a un raptus: il suo bersaglio finale era l’ex moglie e madre dei bambini, scampata alla strage perché non presente sul posto durante il massacro.

I dettagli

Agghiaccianti i dettagli emersi dall’inchiesta della Procura. Delineano un quadro d’odio legato alla separazione della coppia.

Prima di rivolgere l’arma contro se stesso all’interno del terreno dove la famiglia dimorava in camper, il killer ha ripreso la scena del delitto con lo smartphone e ha inviato il filmato direttamente alla donna.

Subito dopo ha telefonato a un parente stretto per confermare in modo esplicito di aver appena giustiziato i bambini e la madre di lei, trasformando l’atto in una spietata punizione trasversale.

Omicidio-suicidio nel piazzale dei camper

La tragica catena di eventi, consumatasi nel piazzale tra furgoni e roulotte, lascia una donna distrutta da una violenza orchestrata per annientarla sul piano emotivo.

Mentre la Gendarmeria completa gli accertamenti medico-legali sui quattro cadaveri, la comunità locale e le autorità giudiziarie si trovano di fronte all’epilogo più cupo e calcolato di un contenzioso familiare.