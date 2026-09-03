Cultura & Spettacolo

Per Santa Monica la Setta brinda sotto le stelle di Ostuni

di Nicola Santini - 3 Settembre 2026

Peonie bianche, rose viola, orchidee e champagne per Monica Setta, che ha scelto Ostuni per festeggiare il suo onomastico con una cena curata fin nei dettagli sulla terrazza panoramica dell’Attico dell’Hotel Monte Sarago. Due tavoli da otto persone, allestiti dalla wedding planner Serena Lobbene, hanno accolto gli amici della conduttrice in una scenografia dominata dai fiori. Alle signore una rosa bianca al posto e, alla fine della cena, bouquet di peonie come ricordo della serata.

Anche il menu ha seguito il gusto pugliese, dalla bufala con pomodorini confit alle orecchiette di grano arso con pesto, noci, mandorle e cacio ricotta, fino alla tagliata di manzo con mousse di rape. Poi il colpo d’occhio della torta rosa Barbie a castello, decorata con 250 roselline fucsia e zucchero filato dorato, accompagnata dal brindisi con champagne Ruinart.

Tra gli invitati Vilma Marrone, Elvira Casale, Marco Di Venuto, Annarita Viesti, Isabella Altamura e Stefania Rengo con il marito Enzo Visentin. In famiglia, mamma Liliam ha scelto giacca rosa e pantaloni viola, mentre la figlia Gaia Nicole Torlontano ha indossato un lungo abito di seta color oro. Setta si è presentata in tortora, completando il look con una borsa coordinata La Milanesa Bag dell’amica Cinzia Macchi.

Una parentesi mondana prima degli impegni televisivi. Dal 12 settembre Monica Setta sarà infatti su Rai 1 con “Uno Mattina in Famiglia”, accanto a Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini.

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