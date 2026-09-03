Attualità

Scontro in Rai tra Salvo Sottile e gli inviati di Report

Alta tensione in Rai tra Salvo Sottile e alcuni inviati di Report. Quello che fino a pochi giorni fa era uno scontro alimentato soprattutto dalle polemiche sui social è arrivato nel cortile della sede Rai di via Teulada a Roma

di Lino Sasso - 3 Settembre 2026

Scontro in Rai tra Salvo Sottile e gli inviati di Report Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Nel cortile della sede Rai di via Teulada sarebbero volati insulti e parole grosse contro il conduttore di “Ore 14”. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al caso Sigfrido Ranucci e ai post pubblicati da Sottile sui social. Viale Mazzini ha avviato verifiche interne per ricostruire l’accaduto e valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Secondo la versione di Sottile, nei suoi confronti sarebbero volati insulti pesanti. L’episodio si è verificato poco prima della conferenza stampa di presentazione di “Ore 14” e “Ore 14 Sera”. La vicenda non si fermerà però al confronto tra i giornalisti: la Rai ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto e capire se possano esserci i presupposti per eventuali provvedimenti disciplinari.

Salvo Sottile e Report, cosa è successo nella sede Rai di via Teulada

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Salvo Sottile, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dei suoi programmi. Il conduttore ha spiegato che, mentre stava entrando per partecipare all’incontro con i giornalisti, si è imbattuto in alcuni inviati di Report. Sottile avrebbe salutato i colleghi e da quel momento sarebbero cominciate quelle che lui stesso ha definito “battute e battutacce”. Secondo la sua ricostruzione fornita dal giornalista, non ci sarebbe stata alcuna provocazione da parte sua. Sottile ha infatti spiegato di aver semplicemente salutato persone che conosceva e di averle chiesto come stessero. Il conduttore ha comunque provato a ridimensionare lo scontro, pur non nascondendo il clima di tensione. E episodi del genere, ha osservato, possono verificarsi negli ambienti di lavoro, soprattutto in momenti di nervosismo, ma “non dovrebbero succedere”.

Gli insulti a Salvo Sottile: coinvolti Iovene e Bertazzoni

A rivolgere gli insulti a Salvo Sottile, secondo quanto confermato dallo stesso conduttore, sarebbero stati Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, inviati di Report. Nel corso dello scontro sarebbero state pronunciate espressioni pesanti, di certo non lusinghiere. Iovene ha minimizzato l’accaduto, parlando di uno “scambio di opinioni tra colleghi” e ha invitato a non trasformare la vicenda in un caso. Successivamente ha definito l’incontro, con evidente ironia, “un saluto tra vecchi amici”. Alla base delle tensioni tra Sottile e gli inviati di Report ci sarebbero alcuni contenuti pubblicati nei giorni scorsi dal conduttore sulla propria pagina Facebook in relazione alla vicenda che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e Report. Sottile respinge però l’accusa di aver condotto una campagna contro Report. Il giornalista sostiene di aver semplicemente condiviso articoli realizzati da altri colleghi relativi ad alcuni dei principali fatti di attualità.

La Rai apre un’indagine interna sullo scontro Sottile-Report

Lo scontro tra Salvo Sottile e gli inviati di Report è ora finito sul tavolo dei vertici Rai. L’azienda ha avviato verifiche per ricostruire l’accaduto e stabilire se il comportamento tenuto dai protagonisti possa portare a conseguenze sul piano disciplinare. Sulla vicenda è intervenuta anche Incoronata Boccia, capo ufficio stampa Rai, che ha parlato di un “caso increscioso” e della necessità di effettuare verifiche accurate. Sottile ha evitato di esasperare ulteriormente i toni. “Insultare un collega penso sia sempre una cosa spiacevole”, ha osservato. La sua lettura è che dietro quanto accaduto possa esserci un clima di nervosismo in Rai. Una tensione che, dopo le polemiche degli ultimi giorni, è esplosa questa volta in un confronto diretto tra colleghi. E che potrebbe portare a conseguenze disciplinari.