Giustizia

Referendum Giustizia: L’archeologia politica come strategia del NO

Oltre i fantasmi del passato: perché il fronte del NO evita il merito della Riforma? Un'analisi tecnica su separazione delle carriere e sorteggio del CSM

di Anna Tortora - 16 Marzo 2026

Di fronte a una Riforma che ridisegna l’architettura costituzionale della magistratura, il fronte del NO ha scelto di abbandonare il codice penale per impugnare l’album dei ricordi. Perché citare il passato è l’unica arma rimasta a chi difende lo status quo?

Il dibattito referendario avrebbe dovuto essere un’occasione per discutere di Articolo 111, di terzietà del giudice e di efficacia degli organi di autogoverno. Invece, larga parte della comunicazione contraria alla Riforma si è trasformata in una seduta di spiritismo politico. Evocare Silvio Berlusconi e le vecchie stagioni dello scontro tra politica e toghe non è un approfondimento: è una tecnica di distrazione di massa.

La fallacia dell’eredità

Il primo pilastro da smontare è l’associazione automatica tra la Riforma (firmata dal Ministro Nordio) e il “sogno di vendetta” di Berlusconi.

Questa narrazione ignora volontariamente che la separazione delle carriere è un tema presente nel dibattito giuridico italiano da quarant’anni, sostenuto in passato da giuristi di ogni colore (da Piero Calamandrei a Giovanni Falcone). Ridurre una modifica degli articoli 102 e 104 della Costituzione a un “regalo postumo” al Cavaliere serve a polarizzare l’elettorato: si smette di ragionare sul merito e si vota per appartenenza tribale. È una strategia efficace per chi vuole evitare di spiegare perché, nel 2026, sia ancora normale che chi accusa e chi giudica appartengano allo stesso ordine professionale e facciano carriera insieme.

Il sorteggio e la paura dell’anonimato

L’altro bersaglio della retorica del NO è il sorteggio dei membri del CSM. Qui la disinformazione gioca sulla parola “caso”, dipingendo un futuro in cui la giustizia è in mano a dadi truccati.

In realtà, il meccanismo proposto è un filtro di legalità contro il correntismo. Snobbare la critica del NO significa evidenziare un paradosso: le stesse associazioni che gridano allo scandalo per il sorteggio sono le stesse che non sono riuscite, in decenni, a recidere il legame tra correnti e carriere (il “sistema Palamara” ne è stato solo l’epifenomeno). Citare i grandi magistrati del passato per opporsi al sorteggio è scorretto: la Riforma non sorteggia “chiunque”, ma estrae tra magistrati che hanno già vinto un concorso di Stato. Il NO non teme l’incompetenza, teme la fine del controllo politico-associativo sulle nomine.

L’ inserimento costante di inchieste “eccellenti” nella propaganda del NO è l’esempio di come si voglia spaventare il cittadino. La narrazione è: “Se passa la Riforma, i magistrati non potranno più indagare sui potenti”.

Questa è una falsità tecnica. La Riforma non tocca minimamente l’obbligatorietà dell’azione penale (Art. 112). Il PM continuerà a indagare su chiunque. Ciò che cambierebbe è solo la garanzia per l’indagato di trovarsi di fronte a un Giudice che non è il collega di carriera del suo accusatore.

La difesa del fortino

In definitiva, la strategia del fronte del NO appare come una manovra di conservazione pura. Quando non si può difendere l’inefficienza di un sistema autoreferenziale, l’unica via è demonizzare il cambiamento legandolo a fantasmi del passato.

Una Riforma così importante non può essere ridotta a chiacchiere da bar e slogan da osteria de’ noantri. Bisogna accettare con maturità un cambiamento che garantirà più sicurezza a ogni cittadino.

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