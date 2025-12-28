Primo Piano

Super Lig turca, il terremoto delle scommesse che scuote il calcio nazionale

di Gianluca Pascutti - 28 Dicembre 2025

La Super Lig turca è diventata un caso giudiziario che sta ridisegnando i confini della credibilità sportiva in Turchia e non solo. La Super Lig è il punto di partenza di un’inchiesta che ha portato a una serie di arresti eccellenti, rivelando un sistema opaco che avrebbe coinvolto calciatori, dirigenti e figure istituzionali. In un Paese dove il calcio è identità collettiva, questa vicenda sta assumendo i contorni di una crisi senza precedenti.

Un’indagine che travolge tutto il sistema

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Istanbul ha portato all’arresto di 29 persone, tra cui 14 calciatori ancora in attività. Le accuse sono pesanti, manipolazione di partite, scommesse illegali e movimenti finanziari a dir poco sospetti. Le autorità hanno ricostruito un quadro in cui alcune gare sarebbero state condizionate, attraverso accordi economici e puntate mirate, con un impatto diretto sull’integrità del campionato.

La portata dell’indagine è stata definita “sistematica” dagli investigatori, poiché non si limita a singoli episodi isolati ma suggerisce un meccanismo radicato e ripetuto nel tempo durante la Super Lig.

Dirigenti di primo piano nel mirino

Tra gli arrestati figurano nomi di peso del calcio turco. L’ex vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, è stato fermato nell’ambito del blitz, così come Fatih Kulaksiz, dirigente dell’Eyüpspor. Anche un membro della Federcalcio turca è stato coinvolto, un dettaglio che amplifica la gravità del caso e apre interrogativi sulla governance del movimento.

Il coinvolgimento di figure istituzionali suggerisce che la rete delle responsabilità potrebbe essere più ampia di quanto inizialmente ipotizzato. Gli investigatori stanno analizzando documenti, flussi bancari e comunicazioni interne per ricostruire la catena decisionale.

La partita simbolo dello scandalo

Tra le gare finite sotto la lente spicca Kasımpasa–Samsunspor 1–4, disputata a fine ottobre. Gli inquirenti ritengono che questo match possa rappresentare uno degli episodi più evidenti di manipolazione, anche se l’indagine resta aperta e in continua espansione.

Un danno d’immagine difficile da contenere

La Super Lig sta affrontando una delle sue crisi più profonde. L’impatto reputazionale è enorme, tifosi disorientati, club sotto pressione e un campionato che rischia di perdere credibilità internazionale. La vicenda ha già generato sospensioni, interrogatori e ulteriori verifiche su arbitri e tesserati.

Il futuro della competizione dipenderà dalla capacità delle istituzioni sportive di ristabilire trasparenza e fiducia. Per ora, il caso resta aperto e destinato a produrre nuovi sviluppi.