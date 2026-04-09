Attualità

Salgono le richieste di sussidi di disoccupazione, grana per Trump

La disoccupazione rimane a livelli bassi ma il trend imprevisto inchioda la Casa Bianca

di Pietro Pertosa - 9 Aprile 2026

Brutte notizie per Donald Trump: aumentano i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. I numeri sciorinati dal Dipartimento Usa del lavoro inchiodano la Casa Bianca alla realtà. Ci si attendevano non più di 210mila nuove richieste, ne sono arrivate quasi 10mila in più. Per la precisione, complessivamente, sono giunte 219mila domande. Un numero che risulta in netto aumento non solo rispetto alle previsioni ma pure rispetto ai massimi. Da febbraio a oggi non s’era raggiunto un picco simile a quello che s’è registrato nella settimana conclusasi il 4 aprile scorso.

Aumentano i sussidi di disoccupazione, che guaio mr Trump

I dati riferiscono che pure le richieste della settimana precedente all’ultima presa in esame dagli analisti del Dipartimento Usa del lavoro sono sottostimati. È stato necessario, infatti, rialzare il totale di quasi mille unità, portandole a 203mila. Le ultime domande presentate per ottenere i sussidi di disoccupazione sono state ben 16mila e si tratta di lavoratori che hanno fatto richiesta per la prima volta: una brutta gatta da pelare per Donald Trump (anche) in vista delle elezioni di midterm a novembre.

I numeri della disoccupazione

Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione, secondo quanto riferiscono gli analisti dando sollievo a Trump, e relativo alla settimana terminata il 28 marzo, l’ultima per la quale è disponibile il dato, riferisce che il numero di persone che riceve un sussidio di disoccupazione nella settimana terminata il 28 marzo è stato di 1.794.000, con un calo di 38.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente. Si tratta del livello più basso di disoccupazione assicurata dall’11 maggio 2024, quando era pari a 1.791.000. Il livello della settimana precedente è stato rivisto al ribasso di 9.000 unità, passando da 1.841.000 a 1.832.000.