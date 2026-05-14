TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Sesta Tappa del Giro d’Italia
14 maggio da Paestum a Napoli 161 km
Napoli è una città che vive di contrasti e meraviglia, sospesa tra mare e vulcano. Fondata dai Greci e plasmata dai secoli, conserva un patrimonio artistico e umano unico, dal centro storico, Patrimonio UNESCO, alle strade dei Quartieri Spagnoli dove la vita scorre intensa e autentica. È la città delle chiese barocche, dei palazzi nobiliari e delle voci che si intrecciano nei vicoli. La tradizione musicale e teatrale si fonde con quella gastronomica, simbolo di identità e orgoglio. Napoli è passione, storia e cultura popolare che non conosce tempo e non poteva per questo mancare una bellissima tappa del Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Spaghetti alle vongole – un piatto che racchiude il profumo del Golfo
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di spaghetti
- 1 kg di vongole veraci
- 2 spicchi d’aglio
- Olio extravergine d’oliva
- Prezzemolo fresco
- Peperoncino (facoltativo)
- Sale
Preparazione:
Lascia spurgare le vongole in acqua salata per almeno un’ora.
In una padella, scalda l’olio con l’aglio e, se vuoi, il peperoncino.
Aggiungi le vongole e copri finché si aprono.
Togli l’aglio, filtra il liquido e tienilo da parte.
Cuoci gli spaghetti al dente e saltali nella padella con le vongole e il loro fondo.
Aggiungi prezzemolo tritato e un filo d’olio crudo.
Servi subito.
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