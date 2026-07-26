Food

Brace, grandi vini italiani e mare. A Ibiza è tempo di casa Francesco

di Simone Pasquini - 26 Luglio 2026

dal profilo Instagram di Casa Francesco (@casafrancescoibiza)

Casa Francesco apre sulla Marina di Ibiza con l’ambizione di portare sull’isola un’idea italiana di ospitalità fatta di cucina riconoscibile, servizio accurato e una convivialità che evita la recita del lusso. Il nuovo progetto di Francesco Secci nasce in uno dei punti più suggestivi del porto e sceglie una strada precisa, lasciando alla materia prima il compito di sedurre.

Il cuore del ristorante è la brace, che attraversa una proposta costruita su carni pregiate, verdure grigliate, bruschette e piatti pensati per la condivisione. La cucina guarda all’Italia con rispetto, ma evita la cartolina gastronomica. Gli ingredienti selezionati arrivano in gran parte dal nostro Paese e vengono trattati con una tecnica che resta al servizio del sapore. Il risultato è una tavola elegante, concreta, capace di parlare a chi cerca qualità più che teatralità.

Anche l’ambiente segue questa misura. Casa Francesco accoglie dal pranzo alla cena in un’atmosfera rilassata, con il mare davanti e il porto che accompagna il ritmo della giornata. L’eleganza c’è, ma evita il tono rigido di certi ristoranti convinti che il conto debba entrare in sala prima del cliente.

Qui il servizio punta sulla naturalezza e sulla capacità di far sentire l’ospite seguito, non sorvegliato.

La cantina e il catering a bordo degli yacht

Grande attenzione è riservata alla cantina, nata dalla passione di Francesco Secci per il vino e da anni di ricerca. La selezione riunisce etichette italiane, francesi e internazionali, scelte per accompagnare i piatti e dare profondità all’esperienza. Il vino diventa così parte del carattere del locale, con una proposta pensata per chi conosce le bottiglie e per chi preferisce affidarsi a un consiglio competente.

“Casa Francesco nasce dal desiderio di creare un luogo in cui sentirsi davvero a casa, dove la qualità della cucina incontra il piacere della convivialità e ciascun dettaglio contribuisce a costruire un’esperienza autentica”, spiega Secci. Una dichiarazione che chiarisce il tono del progetto, fondato sul prodotto, sul servizio e sul tempo condiviso intorno alla tavola.

L’ospitalità raggiunge anche gli yacht e le imbarcazioni ormeggiate nella Marina grazie a un servizio di catering dedicato. La cucina del ristorante arriva così a bordo, mantenendo la stessa attenzione riservata alla sala e offrendo una soluzione costruita per una clientela abituata a chiedere comodità e precisione.

Tre indirizzi italiani a Ibiza

Casa Francesco si aggiunge agli altri due indirizzi del gruppo già presenti a Ibiza.

Adiós è la pizzeria dedicata alla tradizione napoletana nel cuore della città, mentre Il Dek propone un bistrot italiano contemporaneo all’ingresso di Dalt Vila. Tre locali diversi, legati dalla volontà di raccontare la cucina italiana con linguaggi distinti e con una cura che parte dal piatto e arriva al modo in cui l’ospite viene accolto.