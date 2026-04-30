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Sal Da Vinci annuncia una terza data evento all’Arena Flegrea di Napoli il 27 settembre

di Italpress - 30 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sal Da Vinci annuncia una nuova data del suo tour estivo: si aggiunge un terzo appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, il 27 settembre 2026, che va ad aggiungersi alle due date già annunciate del 25 e 26 settembre. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva su Ticketone per 5 giorni a partire da oggi, giovedì 30 aprile, mentre la vendita generale aprirà alle ore 11:00 di martedì 5 maggio 2026 su tutti i principali circuiti online e nei punti vendita autorizzati.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, l’artista è pronto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con Per sempre sì, brano che sta già conquistando pubblico e attenzione anche fuori dai confini nazionali. La tournée estiva – prodotta e organizzata da Vivo Concerti e in partenza nei prossimi mesi – segnerà il ritorno live di Sal Da Vinci con uno spettacolo che alterna i brani più amati del suo repertorio alle canzoni più recenti, al centro di questo nuovo capitolo artistico.

A partire da ottobre, il percorso live continuerà con un tour nei teatri. Questo nuovo capitolo sarà accompagnato anche dall’uscita del prossimo album, attesa per il 29 maggio: un progetto costruito attraverso storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi.

– Foto ufficio stampa Sal Da Vinci –

(ITALPRESS).