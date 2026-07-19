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Andrea Berton firma l’estate del Forte Village. Alta cucina affacciata sul mare della Sardegna

di Nicola Santini - 19 Luglio 2026

dalla pagina Instagram di @fortevillage

Andrea Berton al Forte Village: la collaborazione continua

L’estate del Forte Village ritrova uno dei protagonisti più autorevoli della cucina italiana contemporanea. Fino al 30 agosto Andrea Berton rinnova la collaborazione con il celebre resort della Sardegna meridionale, portando la propria visione gastronomica alla Terrazza Forte Bay, ristorante affacciato sul mare che negli anni è diventato uno degli indirizzi simbolo dell’ospitalità di alta gamma dell’isola.

La presenza dello chef milanese conferma la volontà del Forte Village di investire sull’eccellenza gastronomica come elemento centrale dell’esperienza offerta agli ospiti. Un progetto che valorizza il dialogo tra territorio, materia prima e ricerca culinaria, affidando a Berton un menu capace di interpretare il Mediterraneo con quella precisione tecnica e quell’essenzialità che hanno reso la sua cucina riconoscibile a livello internazionale.

Per questa nuova stagione lo chef ha costruito un percorso che prende spunto dai profumi e dai sapori dell’estate, mantenendo intatta la propria identità. «Essere nuovamente al Forte Village significa portare la mia cucina in un luogo che ha fatto dell’ospitalità e della gastronomia uno dei suoi tratti distintivi. Ho immaginato un menu che raccontasse il Mediterraneo attraverso ingredienti, profumi e sapori capaci di evocare l’estate, pur mantenendo quell’essenzialità che da sempre caratterizza il mio modo di cucinare», spiega Berton.

Il menu mediterraneo alla Terrazza Forte Bay

Il menu alterna alcune delle preparazioni più rappresentative dello chef a nuove creazioni ispirate alla stagione. Tra gli antipasti spiccano il gambero rosso marinato con mojito e tapioca croccante e il vitello tonnato con sedano croccante e foglie di cappero, piatti che raccontano il gusto per l’equilibrio e la pulizia dei sapori. Tra i primi trova spazio il risotto alle erbe con capperi, olive e gamberi, sintesi della cucina mediterranea secondo Berton. La melanzana alla brace con salsa acetosella e ricotta salata interpreta il mondo vegetale con eleganza, mentre i dessert, dall’uovo yogurt e mango alle albicocche al forno con gelato alle mandorle e limone, chiudono il percorso con freschezza e leggerezza.

Le Celebrity Chef Nights, l’appuntamento più atteso

La collaborazione si arricchisce anche delle Celebrity Chef Nights, appuntamenti che rappresentano uno dei momenti più attesi della stagione gastronomica del Forte Village. Andrea Berton sarà protagonista delle serate del 21 agosto e del 26 agosto, cene riservate a un numero limitato di ospiti che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza costruita direttamente intorno alla sua cucina. L’incontro tra uno dei resort più prestigiosi del Mediterraneo e uno degli chef italiani più apprezzati conferma come la gastronomia sia diventata parte integrante del viaggio. Al Forte Village il panorama della costa sarda dialoga con una proposta culinaria che mette al centro qualità delle materie prime, tecnica e sensibilità contemporanea, trasformando la tavola in uno degli elementi distintivi dell’estate.

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