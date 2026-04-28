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Tappe in Tavola, il Giro d’Italia servito in 21 piatti

Il ritorno della nostra rubrica che unisce corsa e cucina

di Gianluca Pascutti - 28 Aprile 2026

Dopo il successo dello scorso anno, Tappe in Tavola torna a raccontare il Giro d’Italia attraverso ciò che rende ogni città davvero unica, la sua identità e il suo sapore. Ventuno tappe, ventuno città, ventuno storie che passano dalla strada alla tavola senza perdere ritmo.

Ogni tappa una città, ogni città una storia

Il Giro d’Italia non è solo una gara, è un viaggio dentro l’Italia reale. Per questo, a ogni tappa dedicheremo una descrizione essenziale della città, capace di restituirne atmosfera, carattere e peculiarità. Un ritratto rapido ma incisivo, pensato per accompagnare la corsa e far emergere ciò che la rende diversa da tutte le altre.

Il piatto tipico come chiave di lettura del territorio

Ogni città ha un piatto che la rappresenta. Un profumo, un gesto, un ingrediente che racconta più di mille parole. In Tappe in Tavola entreremo nelle cucine della tradizione, scegliendo per ogni tappa del Giro d’Italia un piatto simbolo e proponendo la ricetta completa per quattro persone, fedele alle radici ma raccontata con chiarezza giornalistica.

Un viaggio parallelo al Giro

Dalle Alpi al Sud, dai borghi alle metropoli, seguiremo la corsa con un percorso narrativo che unisce territorio, cultura e gastronomia. La fatica dei corridori incontra la memoria dei luoghi, e la tavola diventa il modo più diretto per capire l’Italia che il Giro attraversa.

Il Giro d’Italia come non l’avete mai assaggiato

Tappe in Tavola riparte con un obiettivo, raccontare l’Italia attraverso i suoi sapori, trasformando ogni tappa in un invito a scoprire, cucinare e assaggiare.