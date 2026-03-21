Esteri

Vance: risanare i conti americani

“Se si tratta di uno stato repubblicano interverremo anche lì, ma sembra che gli stati coinvolti siano quelli democratici”

di Cinzia Rolli - 21 Marzo 2026

Donald Trump ha annunciato che Vance sarà a capo della nuova Task Force della Casa Bianca per l’eliminazione delle frodi fiscali.

Il presidente della Federal Trade Commision, Andrew Ferguson, collaborerà con Vance in qualità di vicepresidente mentre Stephen Miller, vice capo di Gabinetto della Casa Bianca per le Politiche ricoprirà il ruolo di consigliere senior.

La missione del vicepresidente americano è coordinare gli sforzi del governo federale per combattere le frodi, lo spreco e l’abuso relativamente ai programmi di assistenza pubblica e a quelli che prevedono benefici federali.

Secondo il Presidente americano si potranno recuperare somme di denaro tali da avere un impatto “rivoluzionario” sull’economia nazionale, riducendo il deficit e consentendo addirittura potenziali tagli alle tasse.

I recenti scandali sui sussidi in Minnesota, inclusi quelli per i centri di assistenza all’infanzia gestiti da somali, per i programmi di stabilizzazione abitativa e di aiuto per l’autismo, hanno rafforzato l’idea della Casa Bianca di dare la caccia alle truffe.

California, Illinois e New York sono i prossimi bersagli della lotta alla corruzione di Trump.

Il Tycoon ha sottolineato che, sebbene la Task Force opererà ovunque, le frodi sembrano concentrarsi pesantemente negli stati a guida democratica (blue states). “Se si tratta di uno stato repubblicano interverremo anche lì, ma sembra che gli staticoinvolti siano quelli democratici”. Queste le sue parole.

Il vicepresidente Vance si è detto orgoglioso di questo nuovo incarico. La costituzione della Commissione speciale consentirà l’identificazione e la persecuzione dei frodatori e assicurerà che gli Stati adottino le misure necessarie per impedire ai criminali di truffare i contribuenti.

In risposta a una battuta di Trump – che lo ha esortato a non comportarsi come Kamala Harris nel suo ruolo di “zar del confine” – Vance ha promesso solennemente di recarsi di persona nei luoghi critici per supervisionare gli impegni del suo mandato.

L’ex vicepresidente Kamala Harris è stata infatti soprannominata “zar dei confini’ dopo essere stata incaricata dall’ex Presidente Joe Biden di occuparsi a livello diplomatico dell’immigrazione e dei rapporti con i Paesi del centro America. Con decine di milioni di migranti che hanno attraversato i confini e solo due visite effettuate nei territori interessati, la Harris è stata ampiamente criticata.

Da qui la battuta del Tycoon.

Il gruppo di lavoro guidato da Vance deve presentare al Presidente un piano d’azione nazionale completo entro novanta giorni.

Una delle principali problematiche attuali è la mancanza di comunicazione tra le agenzie come Tesoro e Dipartimento di Giustizia. Inoltre Vance ha sottolineato che le due azioni principaliper combattere le truffe saranno il blocco immediato dei pagamenti sospetti e l’intensificazione delle azioni legali.

Questo è solo l’inizio di una più grande battaglia alle frodi. Trump ha annunciato infatti la creazione di una nuova divisione per la lotta nazionale agli illeciti all’interno del Dipartimento di Giustizia. Colin McDonald, procuratore esperto di casi di illeciti fiscali, è stato nominato primo assistente del procuratore generale per la lotta nazionale contro le speculazioni. Il suo incarico è in attesa di conferma da parte del Senato.

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