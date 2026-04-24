Italpress Notizie Spettacoli

Taylor Swift, disponibile in radio il singolo “Elizabeth Taylor”

di Italpress - 24 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’uscita a sorpresa del videoclip ufficiale di “Elizabeth Taylor” – che ha già totalizzato più di 4 milioni di visualizzazioni – il brano, terzo estratto dall’album “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift, entra oggi in rotazione radiofonica.

“Elizabeth Taylor”, che su Spotify ha superato 333 milioni di stream, segue il successo dei primi due singoli “The Fate of Ophelia”, certificato disco d’oro in Italia, rimasto per 26 settimane nella classifica EarOne raggiungendo anche la prima posizione, e “Opalite”, seconda canzone più ascoltata dell’album e ancora stabile in Top20 nella classifica airplay EarOne dei brani più ascoltati nelle radio italiane.

Per il videoclip di “Elizabeth Taylor”, l’artista sceglie di allontanarsi dall’approccio adottato per “Opalite”, caratterizzato da un cast internazionale di grande rilievo, per abbracciare una dimensione più minimale. Il video è costruito interamente attraverso un lavoro di found footage, che rielabora immagini tratte dai film interpretati dall’attrice Elizabeth Taylor, dando una nuova vita alle inquadrature. Il risultato è un racconto visivo che espande il significato del brano, giocando con memoria e immaginario. A partire dal 18 aprile 2026, in occasione del Record Store Day, è disponibile nei negozi aderenti un’esclusiva edizione in vinile 45 giri del singolo.

– foto ufficio stampa Wordsforyou –

(ITALPRESS).