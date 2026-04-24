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Nuovo album per Sal Da Vinci, uscirà il 29 maggio

di Italpress - 24 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ora l’Eurovision Song Contest a Vienna poi, il 29 maggio, un nuovo disco di inediti, prima di partire per la tournée: Sal Da Vinci ha svelato oggi la data dell’uscita del disco in occasione di un ricevimento che si è tenuto in suo onore all’Ambasciata d’Austria a Roma. Il cantante è stato accolto con calore dall’ambasciatore Michael Rendi e da tutti i presenti davanti ai quali si è esibito al pianoforte cantando “Tu si’ ‘na cosa grande” e, naturalmente, “Per sempre sì”. “Il titolo non è ancora stato partorito – ha detto il cantante – Lo faremo appena avremo un attimo di tempo. Sicuramente è un viaggio incredibile nell’amore. Attraverso la fotografia del mio quotidiano racconto le storie, alcune mi appartengono, altre appartengono a tutti noi”. Sventolando una bandierina austriaca, il cantante si è detto “emozionato per questo affetto incondizionato che avete nei miei riguardi. Per me è un onore portare il linguaggio della nostra cultura in un Paese grande e importante come l’Austria, a questa festa popolare della musica europea. È l’occasione di mescolare le nostre culture in un’unica serata. Non vedo l’ora – ha aggiunto – di rappresentare la mia cara Italia sul palco, un Paese che amano tutti”.

