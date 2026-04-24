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Sinner batte Bonzi a Madrid: una rimonta da numero 1

un vero test di resistenza fisica e mentale che conferma lo stato di grazia dell'azzurro

di Giorgio Brescia - 24 Aprile 2026

Jannik Sinner non smette di stupire: il numero 1 del mondo ha bagnato il suo esordio al Masters 1000 di Madrid con una vittoria di carattere, superando in rimonta il francese Benjamin Bonzi sul rosso della Manolo Santana. Non è stata una passeggiata, ma i campioni si vedono proprio quando la palla scotta. Ecco il resoconto dettagliato per chi vive di pane e tennis.

Sinner batte Bonzi

Dopo la trionfale cavalcata di Monte Carlo, Jannik è arrivato in Spagna con gli occhi del mondo addosso. Il match contro Bonzi è durato 2 ore e 20 minuti, un vero test di resistenza fisica e mentale che conferma lo stato di grazia dell’azzurro nel 2026.

I numeri del match. Il punteggio finale: 6-7, 6-1, 6-4.

La striscia record. Con questo successo, Sinner raggiunge le 18 vittorie consecutive nel 2026. Il servizio, impressionante. La solidità di Jannik, nonostante il primo set perso al tie-break, non ha concesso nemmeno una palla break in tutta la partita.

Sinner ha messo a segno 10 aces, alzando il ritmo vertiginosamente nel secondo set (chiuso in soli 31 minuti).

La cronaca: sofferenza, poi il dominio

Il primo set è stato un braccio di ferro: Sinner ha sprecato ben cinque palle break e Bonzi, in stato di grazia al servizio, ha strappato il parziale al tie-break (8-6).

Ma la reazione del campione non si è fatta attendere.

Nel secondo set, Jannik ha cambiato marcia, trovando profondità e angoli che hanno lasciato il francese senza fiato (6-1). Nel terzo, dopo un medical timeout chiesto dall’avversario, è bastato un break chirurgico nel quinto gioco per mettere in ghiaccio la partita.

Cosa significa questa vittoria?

Questa partita “sporca” è più importante di una vittoria netta. Sinner ha ammesso a fine gara: “Devo ancora capire bene come muovermi su questa superficie”. Vincere mentre si cerca il feeling con la terra d’altura di Madrid è il segnale che Jannik punta dritto allo “Slam Rosso”, il Roland Garros.

L’obiettivo dichiarato è il record dei cinque Masters 1000 consecutivi, un’impresa che lo proietterebbe definitivamente nell’Olimpo dei più grandi di sempre.

Prossimo appuntamento, domenica 26 aprile

Jannik tornerà in campo domenica per il terzo turno. L’avversario sarà il giovane danese Elmer Møller, una delle sorprese di questa stagione. Sarà un match inedito che testerà ulteriormente la tenuta di Sinner contro le nuove leve del circuito.