Italpress Notizie Spettacoli

Telpress, monitorati oltre 150mila post su Sanremo 2026: momento clou la rinuncia di Pucci

di Italpress - 23 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Osservatorio sui Media e la Comunicazione di Telpress Italia ha monitorato, dal 1° gennaio al 22 febbraio 2026, oltre 150 mila post relativi al Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Da sempre, il Festival cattura l’attenzione degli Italiani, non solo per le canzoni, ma anche e soprattutto per ciò che circonda la kermesse nazionale. Il momento clou del periodo che precede la manifestazione canora ha riguardato la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione, maturata dopo una serie di insulti e minacce ricevuti sul web, che hanno suscitato messaggi di solidarietà e commenti politici. Intorno al Festival si è così sviluppata una polemica più ampia, che ha coinvolto anche le priorità dell’agenda politica, tanto da spingere alcuni esponenti, come Angelo Bonelli, ad accusare il Governo di concentrarsi su Sanremo trascurando problematiche più rilevanti. Tuttavia, la conversazione digitale è dominata da gossip di celebrità e contenuti promozionali musicali, che prevalgono sul dibattito istituzionale. Nel frattempo, il racconto mediatico si è arricchito di altri temi e protagonisti e sono stati rilanciati ricordi di vittorie storiche come quelle di Eros Ramazzotti del 1984 e di Il Volo nel 2015. È tornato alla memoria anche un episodio sportivo, legato alle imprese sciistiche di Alberto Tomba durante gli anni ’90, che arrivò perfino a interrompere la diretta della kermesse. A dimostrazione di quanto Sanremo, ogni anno, riesca a intrecciare spettacolo, cronaca e dibattito pubblico. Complessivamente, il dibattito ha dato vita a più di 150.000 post con più di 1 miliardo di impressions e più di 17 milioni di interazioni. I numeri mostrano la vasta portata dell’argomento e l’interesse suscitato. I social maggiormente utilizzati nelle conversazioni sono stati: X con il 44% dei post; Web con il 31%; Instagram con l’11%; YouTube con il 7%; Facebook con il 5%; TikTok con lo 0,5% e Reddit con lo 0,3%.

La distribuzione dei contenuti evidenzia un picco nella settimana dal 16 al 22 febbraio con più di 37 mila mentions che si riferiscono alle polemiche generate relativamente alla decisione di Pucci di non condurre il festival insieme a Carlo Conti, ma si registrano anche molte notizie relative ad indiscrezioni e gossip sui cantanti del Festival. Il numero di menzioni totali ha generato un enorme numero di impressions, guidate dai Top Influencers: ben più di 1 miliardo. Il 20% delle interazioni provengono dagli Opinion Leaders che in totale sono più di 34 mila. Il primo Leader delle conversazioni sul Festival è stato Fantasanremo ovvero i canali social del gioco online ispirato al Festival di Sanremo in cui i partecipanti creano una squadra di cantanti in gara e guadagnano punti in base a ciò che gli artisti fanno sul palco e durante l’evento. Ciò significa che il Festival non è solo un evento musicale, ma un’esperienza partecipativa in cui il pubblico segue l’evento anche con una logica di gioco, competizione e community. L’attenzione non è focalizzata solo sulle canzoni, ma anche su outfit, gag, frasi iconiche e momenti virali. Il Festival è ormai un evento social-first, costruito per generare meme, clip e interazioni. Le tematiche ricorrenti riguardano la decisione di Pucci e la relativa polemica politica scaturitane, le canzoni e i cantanti in gara. Il sentiment registrato nelle conversazioni social è stato prevalentemente positivo: sentiment positivo 62.598 post, sentiment negativo 34.267 post, sentiment neutro 52.189 post. Il tono che emerge dallo studio delle conversazioni è prevalentemente informale e diretto, spesso sensazionalista o polemico nei contenuti politici, alternato a registri promozionali per materiale musicale e a occasionali note nostalgiche e celebrative.

– foto grafico Telpress –

(ITALPRESS).