Cronaca

Terremoto in Friuli, notte di scosse in Carnia

Notte di scosse in Carnia, la terra ha tremato più volte, senza provocare danni ma riaccendendo la memoria sismica del Friuli.

di Marzio Amoroso - 15 Aprile 2026

La notte appena trascorsa ha riportato l’attenzione sulla sismicità del Friuli Venezia Giulia. Una sequenza di scosse ravvicinate ha interessato la Carnia, in particolare l’area compresa tra Preone, Tolmezzo e i comuni limitrofi. La scossa più intensa è stata registrata poco dopo l’una, con magnitudo 2.9 e ipocentro localizzato a una profondità di circa undici chilometri. L’evento è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro, ma non ha provocato danni né richieste di intervento.

La dinamica dello sciame sismico

La sequenza è iniziata già in serata, quando una serie di scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4 ha anticipato l’evento principale. Si tratta di un comportamento tipico degli sciami sismici, fenomeni caratterizzati da numerosi piccoli rilasci di energia distribuiti in un arco temporale ristretto. In questo caso, la concentrazione degli epicentri nella stessa area suggerisce l’attivazione di una piccola porzione di faglia locale, senza segnali che indichino un’evoluzione verso scosse più forti.

Un territorio abituato a muoversi

La Carnia è una delle zone più sensibili dal punto di vista geologico dell’intero Nordest. La sua posizione lungo il margine di contatto tra la microplacca adriatica e quella eurasiatica rende frequenti i movimenti tellurici, spesso di lieve entità ma comunque percepibili dalla popolazione. La memoria del grande terremoto del 1976 rende ogni vibrazione particolarmente significativa per gli abitanti, che seguono con attenzione ogni aggiornamento.

Nessun danno, ma molta attenzione

Nonostante la scossa principale sia stata avvertita in diversi comuni, la situazione è rimasta sotto controllo. Le verifiche effettuate nelle ore successive non hanno evidenziato criticità. Le autorità locali invitano comunque a mantenere comportamenti prudenti e a informarsi esclusivamente tramite canali ufficiali, evitando la diffusione di allarmi infondati.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Gli esperti continuano a monitorare l’area, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a un incremento della pericolosità. Gli sciami sismici, nella maggior parte dei casi, tendono a esaurirsi spontaneamente. È possibile che si verifichino ulteriori micro-scosse, ma ciò rientra nella normale attività della zona.