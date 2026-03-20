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“Tg2 50 anni di notizie” sabato 21 marzo su Rai Due

di Italpress - 20 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Le tappe più significative della storia del telegiornale della seconda rete. Le ripercorre – attraverso immagini d’archivio e importanti testimonianze – “TG2 50 anni di notizie”, in onda sabato 21 marzo alle 21.20 su Rai 2, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del TG2. Il documentario, realizzato internamente da Rai Documentari in collaborazione con il TG2 con la partecipazione di Laura Sansavini e il contributo del Centro di Produzione Tv di Roma, ospita gli interventi di Giovanni Allevi, Alberto Angela, Renzo Arbore, padre Paolo Benanti, Francesca Romana Elisei, Fiorello, Paolo Garimberti, Lilli Gruber, Carmen Lasorella, Maurizio Martinelli, Maria Concetta Mattei, Enrico Mentana, Clemente Mimun, Luciano Onder, Antonio Preziosi e Francesco Vitale.

Il Tg2 nasce dalla riforma della Rai del 1975, che ridisegnò il panorama televisivo nazionale introducendo nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Dal 15 marzo 1976, data di avvio delle trasmissioni, il Tg2 ha raccontato i principali avvenimenti della storia italiana e internazionale, svolgendo un ruolo rilevante nell’evoluzione dell’informazione televisiva e rappresentando un punto di riferimento del servizio pubblico nel Paese. “Dalla prima edizione condotta da Alberto Angela ad oggi – ricorda il direttore del Tg2 Antonio Preziosi – il nostro telegiornale e le nostre rubriche hanno raccontato cinquant’anni della nostra storia sempre dalla parte delle telespettatrici e dei telespettatori. Forti di questa storia siamo pronti a continuare con determinazione il nostro impegno verso il futuro”. Un documentario, scritto da Laura Sansavini con Francesco Castellani, supervisione editoriale Elisabetta Migliorelli, Alfonso Samengo e Fabrizio Silani, montaggio Nicola di Lecce, realizzazione Paolo Porcaro, produttore esecutivo Claudio Baldino, regia di Francesco Castellani.

– foto ufficio stampa Rai –

(ITALPRESS).