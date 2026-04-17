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TonyPitony pubblica il nuovo singolo l’Ammor feat Tommy Cash

di Italpress - 17 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Reduce dal tour europeo di grande successo, TonyPitony pubblica a sorpresa il nuovo singolo L’AMMOR feat Tommy Cash, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali. Disponibile anche L’AMMOR – The game, il videogioco ispirato all’estetica del brano.

L’AMMOR – scritto da TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco – è un brano dance che fonde in modo naturale e sinergico i loro mondi artistici. La collaborazione rappresenta il primo featuring inedito italiano di Tommy Cash, che condivide con Tony un immaginario comunicativo audace e uno stile eccentrico e fortemente riconoscibile.

A rafforzare l’immaginario del brano, il progettony si estende con L’AMMOR – The game: un videogioco che richiama i classici platform in stile GameBoy, con grafica 8-bit e una colonna sonora MIDI che rielabora la melodia del brano.

-Foto ufficio stampa Words of you-

(ITALPRESS).