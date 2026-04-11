Torino

Torino capitale della pallavolo europea con la Final Four di Champions League maschile

di Redazione - 11 Aprile 2026

Nella suggestiva cornice del Circolo dei Lettori è stata presentata la Final Four della CEV Champions League maschile, in programma il 16 e 17 maggio 2026 all’Inalpi Arena. Uno degli appuntamenti più importanti della pallavolo europea, che riporta ancora una volta Torino al centro della scena sportiva internazionale.

A contendersi il titolo saranno quattro squadre di altissimo livello: i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, oltre ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

Il programma prevede sabato 16 maggio le semifinali: alle ore 17 la sfida tra Warszawa e Perugia, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Zawiercie e Ankara. Domenica 17 maggio spazio alle finali: alle 17 quella per il terzo posto, seguita alle 20.30 dall’atto conclusivo che assegnerà il titolo continentale.

La Final Four segna il ritorno in Italia della fase finale della massima competizione europea per club dopo l’edizione del 2023, già ospitata a Torino, e conferma il legame sempre più solido tra la città e la grande pallavolo. Negli ultimi anni il capoluogo piemontese ha infatti accolto eventi di rilievo come la Final Four di Coppa Italia femminile (febbraio 2026) e la Fipav Cup Men Elite (agosto 2025), mentre dal 20 al 23 settembre ospiterà gli ottavi e i quarti di finale dei Campionati Europei maschili 2026.

Presente alla conferenza stampa l’assessore allo Sport e ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta: “Torino si conferma una sede sempre più credibile e attrattiva per i grandi eventi sportivi, grazie alla qualità delle sue strutture e al lavoro condiviso tra istituzioni e federazioni. Un cammino che, tra appuntamenti internazionali e grande partecipazione del pubblico, consolida una vocazione ormai strutturale e rappresenta un’opportunità concreta di crescita per il territorio. Durante i giorni della manifestazione la città vivrà un clima di entusiasmo e partecipazione, unendo sport e cultura in un week end ricchissimo di iniziative e che ospiterà anche il Salone del Libro, dimostrando ancora una volta di essere all’altezza delle sfide internazionali”.

Il programma prevede sabato 16 maggio le semifinali: alle ore 17 la sfida tra Warszawa e Perugia, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Zawiercie e Ankara. Domenica 17 maggio spazio alle finali: alle 17 quella per il terzo posto, seguita alle 20.30 dall’atto conclusivo che assegnerà il titolo continentale. I biglietti per assistere alle gare sono disponibili su Ticketone.

La Final Four segna il ritorno in Italia della fase finale della massima competizione europea per club dopo l’edizione del 2023, già ospitata a Torino, e conferma il legame sempre più solido tra la città e la grande pallavolo. Negli ultimi anni il capoluogo piemontese ha infatti accolto eventi di rilievo come la Final Four di Coppa Italia femminile (febbraio 2026) e la Fipav Cup Men Elite (agosto 2025), mentre dal 20 al 23 settembre ospiterà gli ottavi e i quarti di finale dei Campionati Europei maschili 2026.

I biglietti per assistere alle gare sono disponibili su Ticketone.

ilTorinese.it TorinoClick