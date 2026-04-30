Torino

Torino si prepara ad accogliere turisti per il ponte del 1⁰ maggio. Le previsioni di Federalberghi

di Redazione - 30 Aprile 2026

Torino si prepara a un ponte del 1⁰ maggio molto positivo per il comparto turistico ricettivo: secondo le prime rivelazioni di Federalberghi Torino, l’occupazione delle camere potrebbe attestarsi a consuntivo tra l’80 e l’85%, con un risultato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il calendario offriva un giorno in più di vacanza. L’andamento conferma la solidità della domanda verso la destinazione e la continuità del trend positivo registrato negli ultimi anni in occasione dei ponti primaverili. A incidere sul risultato, è una combinazione di elementi favorevoli, quali il meteo stabile, l’attrattività della città, il match domenicale della Juventus e la diffusione del “City Break”, una modalità di viaggio che si è consolidata negli ultimi anni, che premia le destinazioni urbane. L’incremento rispetto allo scorso anno è favorito dalla maggiore distanza temporale tra il pinte di Pasqua e quello del 1⁰ maggio, e dall’assenze di un weekend lungo in occasione della Festa della Liberazione.

“I dati che stiamo registrando in vista del 1⁰ maggio sono molto positivi, e rappresentano una conferma del prezioso lavoro sinergico svolto in questi anni dal sistema turistico ricettivo torinese. Dalle istituzioni pubbliche e dagli steak-holders per accrescere l’attrattività della destinazione – ha dichiarato Fabio Borio, Presidente di Federalberghi Torino – è un risultato che premia l’impegno quotidiano degli operatori e la qualità che la città è in grado di offrire in ogni periodo dell’anno. In un contesto internazionale che rimane complesso, non osserviamo ripercussioni dirette sui flussi turistici, e possiamo ipotizzare che i turisti, soprattutto italiani, stiano orientando le proprie scelte su un turismo interno. Torino, con la sua capacità di accogliere pubblici diversi e con la sua offerta culturale continua a presentarsi come una destinazione solida e appetibile”.

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