Torna a Milano BIG, la Biennale Internazionale di Grafica

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Dal 22 al 25 ottobre ll’ADI Design Museum.

di Askanews - 21 Ottobre 2026

Milano, 21 ott. (askanews) – Dal 22 al 25 ottobre 2026 torna a Milano BIG, Biennale Internazionale Grafica, il festival diffuso e gratuito dedicato al design della comunicazione e delle culture visive , ideato e curato da Francesco Dondina . Quest’anno il festival punta a consolidare ulteriormente la rete delle collaborazioni e a rafforzare la propria dimensione internazionale, attraverso un programma articolato in mostre, installazioni, workshop, talk, lectures e incontri. Dondina ha presentato ad askanews l’edizione 2026, che si tiene all’ADI Design Museum.