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Torna a Rimini e Riccione l’Italian Global Series tra anteprime, premi e incontri

di Italpress - 8 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dal 3 all’11 luglio torna a Rimini e Riccione l’Italian Global Series, il festival della serialità diretto da Marco Spagnoli. Numerosissimi gli ospiti attesi nei nove giorni che si concluderanno con una serata in cui saranno svelati i vincitori dei concorsi, condotta da Sergio Friscia con Matilde Gioli, madrina del Festival.

Innanzi tutto, il concorso, articolati nelle tre sezioni Drama, Comedy e Limited Series, che assegnerà i Premi Maximo. Ventuno le serie selezionate tra le oltre 160 ricevute da tutto il mondo. L’Italia è rappresentata da tre anteprime targate Rai Fiction: “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere” con Elena Sofia Ricci; “One of Us” (il titolo è provvisorio) con Raoul Bova; e “Una piccola formalità” con Pilar Fogliati. Accanto ai Premi Maximo per il Concorso Internazionale, ci saranno anche quelli per la Fiction Italiana Edita, che vanno alle migliori produzioni nazionali trasmesse sulle reti e piattaforme italiane tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026.

Restando nell’ambito di premi, uno dei Maximo Excellence Award sarà consegnato a Rita Pavone, con un occhio alla straordinaria interpretazione ne “Il giornalino di Gian Burrasca”, diretta da Lina Wertmuller, è scritta nella storia della tv. Oltre a lei, riceveranno il prestigioso riconoscimento Robert Powell, Carlton Cuse, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, Francesco Piccolo e Roberto Sessa. Premio speciale, infine, per la serie tv “Sandokan” che riceverà il Nastro d’argento internazionale. Oltre a ricevere il premio, Robert Powell sarà anche il protagonista di uno degli incontri previsti, quello dedicato ai 50 anni del “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli di cui è stato protagonista: ne parleranno con lui la giornalista Tiziana Lupi e il regista Giulio Base.

A proposito di eventi, saranno celebrati anche i 30 anni di “Un posto al sole”, con la visione e il commento di una puntata della serie di Rai3 con il cast e Michela Giraud, attrice e regista nonché grande fan della serie. È un anniversario poi, il 60°, anche quello di “Star Trek” che sarà celebrato con l’anteprima di un episodio della nuova stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” che debutterà poi il 23 luglio su Paramount+. Altri incontri previsti sono quelli con le due star turche Özge Gürel e Serkan Çayoglu; con Carlton Cuse in dialogo con John Ridley; con l’attrice Jeri Ryan, famosa per il suo ruolo di Sette di Nove nelle due serie “Star Trek Voyager” e “Picard”; con David W. Zucker e Nicholas Meyer, regista dei film di “Star Trek” e autore dell’indimenticabile “The Day After”; con Lino Banfi, che all’IGS celebrerà il suo 90° compleanno; e Alessandro Roia per raccontare la nuova serie Rai “Cagnàz”, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Evento speciale, lo Special Screening della nuova versione della celebre “La casa nella prateria”, tratta dai libri semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder.

In questa seconda edizione dell’IGS torna anche l’Italian Showcase, la sezione che presenta il meglio delle fiction italiane della prossima stagione in esclusiva. Saranno presentati i titoli Rai Fiction “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, “Una finestra vista lago”, “Libera – Stagione 2”, “L’ombra” e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso – Stagione 3”. Mediaset porterà al Festival un assaggio da tre serie attualmente in lavorazione: “Viola come il Mare – Stagione 3”, la co-produzione internazionale “Il labirinto delle farfalle” ed “Erica, una detective per caso”. Da Prime Video, infine, uno sguardo esclusivo alla nuova serie comedy “Super Market”. Tra i protagonisti hanno già confermato la loro presenza al Festival, Francesca Chillemi, Rodrigo Guirao Díaz, Serena Rossi, Luigi Lo Cascio, Massimiliano Gallo, Tommaso Cassissa, Antonio Folletto, Matteo Martari e Gaetano Aronica.

L’Italian Global Series è organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), in collaborazione con Cinecittà, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e APT Servisi Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, e di AGIS. “Ho creduto fin dall’inizio in questa sfida, fortemente voluta dall’Associazione Produttori Audiovisivi, perché ritenevo fosse arrivato il momento di restituire all’Italia un grande festival dedicato alla serialità e di affermare il nostro Paese come fulcro del racconto internazionale delle serie – spiega la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni – Italian Global Series è un festival che ha già dimostrato la propria forza nella prima edizione e che quest’anno potrà solo crescere ulteriormente”. Con lei il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale e l’Assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni per i quali “questa prestigiosa vetrina è un volano di crescita economica, culturale e turistica per l’Emilia-Romagna”.

Chiara Sbarigia, Presidente di APA, ricorda che “APA ha creato il festival nel 2003, aggiornandone costantemente il format perché le serie non avevano nessuno spazio di promozione e confronto internazionale, nella pur numerosissima platea dei festival dedicati al cinema. Anche ora, che qualche festival e premio ha aperto la porta al genere, resta la necessità di una visione a tutto tondo sul mondo della serialità e alle continue innovazioni creative, tecnologiche e di fruizione”.

Il direttore artistico Marco Spagnoli conclude: “Il numero straordinario di titoli ricevuti da tutto il mondo – così alto da imporci scelte di selezione davvero complesse – rappresenta la prova più evidente del valore di questo Festival e della sua funzione nell’attuale panorama industriale, produttivo e distributivo. Il nostro è un evento pensato per coinvolgere non solo gli appassionati di serie, ma tutti coloro che cercano grandi storie raccontate in prima persona dai protagonisti dell’audiovisivo internazionale”.

– Foto ufficio stampa Regione Emilia Romagna –

(ITALPRESS).