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Torna il concertone del Primo maggio, al centro il “lavoro dignitoso”

di Italpress - 29 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany che torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo.

Lo slogan scelto dai Sindacati per questo Primo Maggio 2026 è “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”,un appello forte a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita.

Il Concertone è stato presentato oggi alla presenza, tra gli altri, dei segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri, e dall’ad Rai, Giampaolo Rossi. L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Sarà presentato da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Anche quest’anno il Concertone, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo.

“Il domani è ancora nostro” è infatti il focus scelto dalla direzione artistica per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità. Sul palco si alterneranno artisti come Bambole Di Pezza, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, Litfiba, Niccolò Fabi, Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Serena Brancale e molti altri. Un mosaico sonoro e generazionale che il Primo Maggio di Roma, anno dopo anno, interpreta con un’identità riconoscibile e coerente, valorizzando la qualità delle proposte, l’attenzione ai linguaggi del presente e la capacità di intercettare i temi più urgenti della società contemporanea.

Giovedì 30 aprile andrà in onda in seconda serata su Rai 2 il docufilm “RISONANZA – Dietro al Primo Maggio di Roma” di Alfonso Bergamo, un ritratto allo stesso tempo intimo e corale del lavoro che c’è dietro il Concertone. Su Rai 3 la diretta del day time comincia alle ore 15.15 e si conclude alle ore 19.00. Il prime time comincia alle 20.00 e si conclude alle 00.15. Il Concerto verrà anche trasmesso integralmente in streaming sul sito webwww.rainews.rai.it.

Il Giornale Radio Rai seguirà come sempre il Primo Maggio sia nella parte musicale che negli appuntamenti sindacali, con servizi e collegamenti nelle varie edizioni del GR, ma anche nei programmi di Rai Radio 1 per tutto l’arco della giornata, con l’inviata Marcella Sullo. Sulla piattaforma RaiPlay il Concertone sarà integralmente visibile in diretta.

Inoltre, le clip di tutte le esibizioni musicali, dei momenti più emozionanti e delle interviste realizzate nel backstage, saranno pubblicate in tempo reale. Su RaiPlay Sound, oltre alla diretta radiofonica, sarà possibile riascoltare il Concertone on demand. Sulla piattaforma radio, inoltre, saranno presenti tantissimi contenuti Original e documentari a tema.

I canali social di Rai 3 e RaiPlay, invece, seguiranno l’evento con foto e video esclusivi per tutta la giornata. Anche quest’anno Rai Radio2 si conferma radio ufficiale del Concertone, accompagnando l’evento con una programmazione articolata in più momenti. Lo studio di Rai Radio 2, realizzato in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sarà allestito in una postazione esclusiva nel backstage di Piazza San Giovanni. La sinergia tra Rai Radio2 e SIAE si estende anche alla realizzazione di contenuti digital esclusivi per raccontare il Concertone dal palco e dietro le quinte.

-Foto xb1/Italpress-

(ITALPRESS).