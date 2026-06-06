Politica

Tra retorica e risultati effettivi si chiude la partita delle elezioni amministrative

di Eleonora Manzo - 6 Giugno 2026

Insieme ai ballottaggi del 7 e 8 giugno arrivano anche le solite note stonate di chi se la canta e se la suona da solo. Ma non sono note musicali. Sono note stampa con le quali il centrodestra, rivendica un risultato già ottenuto, portando a casa, al primo turno, vittorie pesanti in regioni e territori che contano, e il centrosinistra che invece prova a spacciare una difficoltà strutturale per una fase interlocutoria. È il vecchio trucco del racconto, non stai arretrando, stai riflettendo; non ti stanno bocciando, ti stanno mandando un messaggio.

Peccato che gli elettori sanno essere spietati in modo semplice e quando vogliono mandare un messaggio, spesso usano il metodo più semplice: votano un altro. Nella maggioranza il copione è piuttosto lineare: il centrodestra racconta questi ballottaggi come il possibile sigillo su una tendenza già visibile.

Il ragionamento è semplice, quasi brutale nella sua efficacia: se al primo turno abbiamo gà conquistato pezzi importanti del Paese, allora il voto di giugno può certificare non un episodio, ma una traiettoria. E infatti il racconto è quello della conferma, della solidità, della continuità.

Non si parla soltanto di comuni o amministrazioni, ma di radicamento, parola che in politica piace moltissimo perchè fa sembrare naturale ciò che invece è il frutto di anni di lavoro, alleanze, candidature azzeccate e, diciamolo, anche errori altrui.

La maggioranza prova quindi a mandare un messaggio doppio. Agli elettori dice: vedete? Non era un’onda passeggera. Agli avversari sussurra qualcosa di più urticante: se perdi anche dove speravi di riaprire la gara, allora il problema non è il candidato sbagliato, è il progetto.

Nell’opposizione, invece, il clima è quello di chi deve trovare un senso anche nelle crepe. Il messaggio ufficiale ruota attorno a due idee: la prima è che i ballottaggi siano per definizione un’altra partita, dove pesano le alleanze, l’affluenza, la mobilitazione dell’ultimo miglio.

La seconda è che il voto locale non possa essere letto come una fotografia generale del Paese. Argomenti legittimi, per carità. Ma si sente anche il rumore della giustificazione preventiva, che è una musica molto riconoscibile: non abbiamo perso davvero, abbiamo perso in un contesto difficile; non è una bocciatura, è un passaggio, non è un trend, è un episodio.

La politica dell’opposizione, in questi casi, somiglia a certi studenti impreparati ma eloquenti: il compito è andato male, però l’introduzione era ottima. Il nodo vero, però, sta tutto qui: se il centrodestra ha già vinto al primo turno in regioni importanti, i ballottaggi diventano inevitabilmente una prova politica più pesante per l’opposizione che per la maggioranza.

Per il governo sono una conferma da consolidare. Per il fronte avversario sono una scialuppa narrativa: servono a dire che la partita non è chiusa, che esiste ancora uno spazio competitivo, che l’Italia non è tutta allineata. È una differenza sostanziale. Chi insegue può permettersi la retorica della rimonta; chi è avanti preferisce i numeri, perchè i numeri hanno un pregio raro: sono antipatici ma difficili da smentire. Alla fine, più che le frasi di rito, conteranno due cose: quanto il centrodestra trasformerà il vantaggio del primo turno in potere locale stabile e quanto l’opposizione riuscirà a non apparire come una somma di delusioni tenute insieme dal desiderio.

Sotto la vernice delle conferenze stampa, la politica resta una disciplina spietata: alla fine contano i numeri. E i numeri primi, per loro natura, stanno soli – come ci ha insegnato Paolo Giordano – ma è spesso proprio da quella solitudine che nasce il consenso.