Tracollo Nexi in Borsa, le azioni perdono quasi il 20%

Il piano di dividendi non convince, cosa sta succedendo

di Cristiana Flaminio - 5 Marzo 2026

Non basta alzare i dividendi per convincere il mercato: clamoroso tonfo in Borsa di Nexi. Le azioni del gruppo Fintech precipitano sfiorando perdite pari all’incirca al 20 per cento. Una giornataccia che era iniziata con la presentazione dei conti e dei numeri del gruppo. Che, evidentemente, non hanno convinto gli investitori. La proposta del gruppo su cui il management puntava forte riguardava l’aumento dei dividendi, pari al 20% (pari a trenta cents per azione) che avrebbe alzato l’esborso complessivo da suddividere a 350 milioni. Ma il confronto con l’anno precedente è stato impietoso per i mercati.

Nexi crolla in Borsa: cosa è successo

L’anno passato la distribuzione totale era stata pari a 600 milioni, in virtù della distribuzione di trecento milioni in cedole e di una somma di pari valore per il buyback. E non basta. Perché l’utile di pertinenza normalizzato di Nexi nel 2025 è stato pari a 783,3 milioni, mentre la perdita di pertinenza del gruppo reported è pari a 3,4 miliardi a seguito della svalutazione non-cash dell’avviamento per 3,7 miliardi. Un fatto “tecnico”, ha sottolineato l’ad Paolo Bortoluzzo, “senza nessun tipo di implicazione rispetto alla disponibilità di cassa dell’azienda, la capacità di continuare a produrre cassa e la capacità di distribuire dividendi”.

Profondo rosso

“Credo che non sia una sorpresa per nessuno, l’abbiamo dovuta fare per riallineare quelli che erano i valori di carico delle acquisizioni fatte ormai cinque anni fa (e cioè Sia e Nets ndr) rispetto a quelli che sono i multipli di mercato del nostro settore che si sono ridotti parecchio negli ultimi anni”, ha spiegato Bortoluzzo. Ma i mercati, si sa, badano solo a ciò che più interessa loro. E il titolo di Nexi ha iniziato fin da subito a perdere quota. Prima il 7%, poi il 17%. Adesso le perdite oscillano pericolosamente attorno al 20%. Una giornata da dimenticare.