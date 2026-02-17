Cronaca

Traffico di droga tra Catania e Barcellona: smantellata organizzazione

di Redazione - 17 Febbraio 2026

Maxi operazione antidroga tra Italia e Spagna. Un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, con epicentro operativo nella provincia di Catania, è stata smantellata nell’ambito dell’operazione “Barcellona Express/Farfalla”. L’indagine ha portato all’esecuzione di dodici misure cautelari. Seuqestrati beni per circa un milione di euro. L’intervento è stato condotto dai finanzieri del Comando provinciale di Catania e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico), in collaborazione con la Polizia spagnola. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania e dall’Autorità giudiziaria spagnola. Fondamentale il supporto di Eurojust, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di Roma, dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e della Direzione centrale servizi antidroga (Dcsa).

Le misure cautelari tra Italia e Spagna

Sono dodici i soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi. Risultano tutti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di droga. Sei misure sono state eseguite in Italia, dove gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari. Le altre sei sono state eseguite in Spagna. Due ordinanze di custodia cautelare in carcere e, per altri quattro soggetti, il divieto di espatrio con obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Al presunto promotore del sodalizio viene contestata anche l’aggravante della disponibilità di armi, oltre ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di proventi illeciti. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di beni mobili e immobili, attività finanziarie e denaro contante per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro.

L’operazione contro il traffico di droga tra Catania e la Spagna

Tra i beni sequestrati figura una villa di pregio situata in un quartiere residenziale di Barcellona, oltre a cinque veicoli tra auto e motocicli. Le perquisizioni eseguite tra la provincia di Catania e la città catalana hanno inoltre consentito di individuare tre piantagioni “indoor” perfettamente attrezzate. Sequestrate 1.670 piante di cannabis, materiali e strutture per la coltivazione e oltre 40.000 euro in contanti. L’operazione “Barcellona Express/Farfalla” rappresenta un esempio di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale nel contrasto al traffico di droga tra Italia e Spagna. Determinante il coordinamento di Eurojust e della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. Così come il supporto operativo di Europol e della Dcsa. Complessivamente hanno partecipato alle attività 80 finanzieri del Comando provinciale di Catania e dello Scico e 65 agenti della Policia Nacional spagnola.