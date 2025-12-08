Cronaca

Tragedia in Friuli nei boschi di Enemonzo. Due escursionisti muoiono mentre cercano il vischio

Tragedia nei coschi della Carnia. A Enemonzo due escursionisti hanno perso la vita scivolando in un canalone.

di Gianluca Pascutti - 8 Dicembre 2025

A Enemonzo, uno dei più antichi insediamenti della Carnia, due escursionisti hanno tragicamente perso la vita durante una banale escursione alla ricerca del vischio. A dare l’immediato allarme è stato un terzo componente del gruppo che li ha visti precipitare in un canalone.

Una gita tra amici che si trasforma in tragedia

La mattinata era iniziata come tante altre uscite pre‑natalizie. I tre amici erano partiti dall’abitato di Enemonzo con la volontà di raccogliere vischio fresco per le decorazioni delle feste natalizie. La zona scelta, un’area boschiva conosciuta per i pendii ripidi e per i tratti fuori sentiero che richiedono attenzione.

Secondo la ricostruzione fornita dal sopravvissuto, il gruppo stava avanzando lungo un costone particolarmente scosceso quando uno dei due uomini si è sporto per afferrare un ramo. Il legno, apparentemente solido, ha ceduto di colpo. L’uomo è precipitato per circa trenta metri in un canalone stretto, senza possibilità di arrestare la caduta.

Il secondo incidente in pochi istanti

Il compagno, nel tentativo istintivo di capire cosa fosse accaduto e forse di prestare aiuto, si è avvicinato al margine del canalone. Il terreno, reso insidioso da foglie e sassi, non ha retto il suo peso. Anche lui è scivolato, finendo nello stesso punto in cui era precipitato l’amico.

La dinamica, rapida e drammatica, è stata osservata dal terzo escursionista, che ha immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono arrivati con elicottero, vigili del fuoco e squadre del Soccorso Alpino, ma per i due uomini non c’era più nulla da fare.

Le vittime

Le vittime sono Sandro Valent, 55 anni, residente a Udine ma originario di Tolmezzo, e Mauro Darpin, 60 anni, di Portogruaro, musicista molto conosciuto nella sua comunità. Entrambi erano appassionati di montagna e frequentatori abituali dei boschi della Carnia.