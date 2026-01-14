Sport

Trapani Basket, la Lega porta Antonini in tribunale

La Lnp annuncia l'udienza che si terrà a Bologna: "Diffamazione"

di Maria Graziosi - 14 Gennaio 2026

Dopo l’esclusione del Trapani Basket dalla Serie A, la querelle tra il patron Valerio Antonini e la Lega Nazionale Pallacanestro finisce in tribunale. Al centro della vicenda c’è un’intervista che era stata rilasciata proprio da Antonini poco prima che calasse, definitivamente, la mannaia sul club siciliano di basket. La Lega ha deciso di denunciarlo e di trascinarlo davanti a un giudice. Davanti al quale, adesso, dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione a mezzo stampa.

Trapani Basket, Antonini in tribunale

A darne notizia, con un comunicato ufficiale apparso sul sito istituzionale, è stata proprio la Lega nazionale Pallacanestro. Che ha deciso di rendere nota la vicenda giudiziaria: “La Procura della Repubblica di Trapani, in data di ieri, ha notificato, nei confronti del dottor Valerio Antonini, decreto di citazione a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, previsto e punito dall’articolo 595, commi 1 e 3, del Codice Penale”. La Lnp riferisce inoltre: “La citazione a giudizio del Presidente di Trapani Shark Srl è stata disposta a seguito dell’intervista rilasciata dal legale rappresentante della società siciliana, in data 27 agosto 2024, sul canale Youtube Tpost news tv e sul sito web tpost.it”.

Appuntamento in tribunale

Valerio Antonini, stando a quanto riportano gli organi federali della Lega basket, dovrà apparire in tribunale a Trapani il 14 maggio prossimo. “La Lega Nazionale Pallacanestro e l’avvocato Francesco Maiorana, assistiti dall’avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna, si costituiranno parte civile, nel giudizio de quo, per la tutela dei propri diritti”. La vicenda risale ai tempi in cui gli Sharks siciliani si contendevano con la Fortitudo Bologna la vetta dell’A2 e il passaggio in massima serie. Sarà adesso un giudice a dover decidere. Questa è una vicenda a latere di quella ben più grande che ha coinvolto il roster cestistico siciliano. Passato in pochi mesi dall’Europa all’esclusione dai campionati.